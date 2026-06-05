انصاری: حفاظت از محیط زیست یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، در متن پیام شینا انصاری ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به مناسبت هفته محیط زیست آمده است:« روز جهانی محیطزیست، فرصتی ارزشمند برای تأمل در مسئولیت مشترک ما نسبت به زمین، این میراث گرانبهای نسلهای امروز و فرداست. امسال در حالی این روز را گرامی میداریم که جهان بیش از هر زمان دیگری با پیامدهای تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی، آلودگی محیطزیست و گسترش پدیدههایی همچون گردوغبار و کمآبی روبهرو است؛ چالشهایی که امنیت، سلامت و رفاه جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
شعار جهانی امسال با عنوان «فراخوان جهانی برای اقدام اقلیمی» و شعار ملی هفته محیطزیست «حفظ محیطزیست؛ حفظ امنیت ملی»، بیانگر این واقعیت است که حفاظت از محیطزیست دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای تضمین توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و صیانت از منافع ملی به شمار میآید.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، دانشگاهها، رسانهها و آحاد مردم برای حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آلودگیها، مدیریت پایدار منابع آب، مقابله با آثار تغییر اقلیم و حفظ تنوع زیستی با اتکا به فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرای شعار امسال«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» هستیم. تحقق این اهداف بدون مشارکت عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی محیطزیست و هفته محیطزیست، از تلاشهای ارزشمند محیطبانان، کارشناسان، پژوهشگران، فعالان محیطزیست، تشکلهای مردمنهاد و تمامی شهروندانی که در مسیر حفاظت از طبیعت و سرمایههای زیستی کشور گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی میکنم.
امیدوارم با تقویت فرهنگ حفاظت از محیطزیست و توسعه همکاریهای ملی و بینالمللی، بتوانیم آیندهای سالمتر، ایمنتر و پایدارتر برای ایران عزیز و نسلهای آینده رقم بزنیم.»
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