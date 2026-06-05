به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی در خطبههای نماز جمعه این هفته مریوان با گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد، این دو مناسبت را از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران اسلامی دانست و اظهار کرد: این رویدادها نماد بیداری اسلامی، مقاومت ملت ایران و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد هستند.
وی با تجلیل از شهدای عملیات رمضان، رشادتها و فداکاریهای رزمندگان اسلام را عامل حفظ استقلال کشور، صیانت از ارزشهای اسلامی و امنیت جامعه عنوان کرد و برای امام راحل و شهدای انقلاب و دفاع مقدس طلب رحمت و مغفرت الهی کرد.
لزوم توجه به تربیت قرآنی نسل جوان
امام جمعه مریوان با تأکید بر نقش آموزههای دینی در تربیت نسل آینده، گفت: انس با قرآن کریم و حضور مستمر نوجوانان و جوانان در مساجد، زمینهساز رشد معنوی، اخلاقی و فرهنگی جامعه خواهد بود.
وی افزود: خانوادهها، نهادهای فرهنگی و متولیان امور دینی باید برای گسترش فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان برنامهریزی و اهتمام بیشتری داشته باشند.
محبت و همدلی از عوامل سعادت جامعه
ماموستا شیرزادی با اشاره به آموزههای قرآن کریم، محبت، همدلی و پذیرش ولایت الهی را از مهمترین عوامل خوشبختی انسان برشمرد و تصریح کرد: خداوند متعال مسیر سعادت دنیا و آخرت را برای بندگان مشخص کرده و عمل به دستورات الهی، زمینهساز آرامش فردی و اجتماعی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و خواستار مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی و محیط پیرامون شد.
امام جمعه مریوان همچنین ترک مصرف دخانیات را اقدامی مؤثر در حفظ سلامت فردی و اجتماعی دانست و بر فرهنگسازی در این زمینه تأکید کرد.
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