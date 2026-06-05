به گزارش خبرنگار مهر،ماموستا سیدمحسن حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته کامیاران ضمن تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شخصیتی کمنظیر در تاریخ معاصر جهان اسلام بود که با شناخت صحیح جبهه حق و باطل، مسیر عزت و بیداری اسلامی را در میان ملتهای مسلمان هموار کرد.
وی افزود: امام خمینی(ره) با تکیه بر آموزههای اسلامی و اتکا به مردم، تحولات بزرگی را در جهان اسلام رقم زد و پس از ایشان نیز شهدا و خدمتگزاران دین و انقلاب، این مسیر را ادامه دادند.
امام خمینی(ره) احیاگر عزت و بیداری اسلامی بود
امام جمعه کامیاران با گرامیداشت یاد شهدا و خادمان اسلام، تصریح کرد: امید است خداوند متعال خدمات ارزشمند همه کسانی را که در مسیر ترویج دین، قرآن و اهلبیت(ع) گام برداشتهاند، ذخیرهای ماندگار برای آخرت آنان قرار دهد.
ماموستا حسینی در ادامه با اشاره به سیره حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع)، بر اهمیت تربیت نسلهای آینده تأکید کرد و گفت: این پیامبران الهی پس از مشاهده انحراف برخی اقوام و نسلهای گذشته، از خداوند خواستند فرزندان و ذریه آنان در مسیر هدایت، ایمان و بندگی قرار گیرند.
وی افزود: توجه به تربیت دینی فرزندان و تقویت باورهای اعتقادی در میان نسل جوان، یکی از مهمترین راهکارهای حفظ سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
ضرورت حضور جوانان در مساجد و محافل دینی
امام جمعه کامیاران با تأکید بر نقش مساجد در تربیت نسل جوان خاطرنشان کرد: خانوادهها باید زمینه حضور فرزندان خود در مساجد، محافل قرآنی و مجالس مذهبی را فراهم کنند تا جوانان در سایه ایمان و معنویت از آسیبهای اجتماعی و اخلاقی مصون بمانند.
وی تصریح کرد: هر اندازه ارتباط نسل جوان با ارزشهای دینی و مراکز مذهبی تقویت شود، جامعه از آرامش، انسجام و سلامت بیشتری برخوردار خواهد شد.
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