۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

ماموستا شیرزادی:ایستادگی در برابر دشمنان نیازمندتقویت ایمان و وحدت است

ماموستا شیرزادی:ایستادگی در برابر دشمنان نیازمندتقویت ایمان و وحدت است

مریوان- امام جمعه مریوان گفت: امروز تقویت ایمان، وحدت و هوشیاری مسلمانان در برابر دشمنان بیش از هر زمانی نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی شامگاه دوشنبه در تجمع مردمی میدان آزادی شهر سنندج با بیان اینکه دشمنی با مسلمانان ریشه‌ای تاریخی دارد، اظهار کرد: مسلمانان همواره در طول تاریخ با چالش‌ها و دشمنی‌های متعددی مواجه بوده‌اند و عبور از این شرایط، نیازمند تقویت ایمان و انسجام اسلامی است.

وی با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی در جهان اسلام، افزود: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان مسلمانان از وحدت فاصله گرفته‌اند، زمینه برای نفوذ و تسلط دشمنان فراهم شده است.

امام جمعه مریوان با تأکید بر اهمیت توجه به آموزه‌های قرآن کریم، تصریح کرد: تمسک به قرآن و تقویت باورهای دینی، مهم‌ترین عامل در حفظ عزت و کرامت امت اسلامی است.

ماموستا شیرزادی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام همواره در پی تضعیف جوامع اسلامی هستند، اما اراده الهی بر پیروزی حق بر باطل است و مسلمانان باید با هوشیاری، این مسیر را ادامه دهند.

وی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی مسلمانان، بر ضرورت همدلی و تقویت جبهه اسلامی در برابر تهدیدات تأکید کرد.

کد مطلب 6787508

