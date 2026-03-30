ماموستا شیرزادی:ایستادگی در برابر دشمنان نیازمندتقویت ایمان و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی شامگاه دوشنبه در تجمع مردمی میدان آزادی شهر سنندج با بیان اینکه دشمنی با مسلمانان ریشهای تاریخی دارد، اظهار کرد: مسلمانان همواره در طول تاریخ با چالشها و دشمنیهای متعددی مواجه بودهاند و عبور از این شرایط، نیازمند تقویت ایمان و انسجام اسلامی است.
وی با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی در جهان اسلام، افزود: تجربههای گذشته نشان میدهد هر زمان مسلمانان از وحدت فاصله گرفتهاند، زمینه برای نفوذ و تسلط دشمنان فراهم شده است.
امام جمعه مریوان با تأکید بر اهمیت توجه به آموزههای قرآن کریم، تصریح کرد: تمسک به قرآن و تقویت باورهای دینی، مهمترین عامل در حفظ عزت و کرامت امت اسلامی است.
ماموستا شیرزادی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام همواره در پی تضعیف جوامع اسلامی هستند، اما اراده الهی بر پیروزی حق بر باطل است و مسلمانان باید با هوشیاری، این مسیر را ادامه دهند.
وی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی مسلمانان، بر ضرورت همدلی و تقویت جبهه اسلامی در برابر تهدیدات تأکید کرد.
