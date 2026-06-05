از تجربه «موشکی» شهید تهرانی مقدم برای هوش مصنوعی استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بنی اسد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به جنگ ۴۰ روزه رمضان و فتنههای اخیر هشدار داد: وابستگی شدید کشور به گوگل و ابزارهای خارجی هوش مصنوعی در زمان قطعی اینترنت، ضربه سنگینی به معیشت مردم و اقتصاد دیجیتال زد؛ به طوری که هم خریدار و هم فروشنده متضرر شدند و برخی کالاها با قیمت چند برابر عرضه شد.
وی خواستار سرمایهگذاری «موشکی» روی موتورهای جستجوی بومی و هوش مصنوعی ملی شد.
رضا بنیاسد با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان یک مانور واقعی از وضعیت فضای مجازی و هوش مصنوعی کشور بود، اظهار داشت: این ایام هم ترکفعلهای گذشته را مثل یک زخم کهنه باز کرد و هم نشان داد جاهایی که عمیق کار شده بود، ثمره آن برای مردم و اقتصاد قابل مشاهده بود.
وی با اشاره به وابستگی شدید به گوگل افزود: در زمان اختلال اینترنت بینالملل، موتورهای جستجوی داخلی توانایی نمایش دقیق اطلاعات داخلی کشور را نداشتند. مردم تنها راهی نداشتند جز اینکه اسامی سایتها را حفظ باشند که عملاً غیرممکن است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر آسیب به جیب مردم خاطرنشان کرد: موتورهای جستجو اولین گام برای خرید در بازار دیجیتال هستند. وقتی فضای مجازی مختل میشود، هم خریدار نمیتواند کالا را پیدا کند و هم فروشنده متضرر میشود. بدتر از آن، برخی فروشندگان از این شرایط سوءاستفاده کرده و کالاها را چند برابر قیمت عرضه کردند.
الگوگیری از چین و بایدو
بنیاسد راهکار را در سرمایهگذاری عمیق روی موتورهای جستجوی داخلی دانست و گفت: ما باید از چین و موتور جستجوی بایدو درس بگیریم. حتی باید بتوانند دادههای حیاتی بینالمللی را برای ما بازیابی کنند. نیازی به ذخیره کل وب نیست، اما ذخیره چند ده ترابایت اطلاعات ضروری شدنی است.
هشدار: ابزارهای هوش مصنوعی که فکر میکردیم بومی هستند، از کار افتادند
وی درباره ابزارهای هوش مصنوعی تصریح کرد: در زمان قطعی اینترنت، بسیاری از ابزارهایی که گمان میکردیم در داخل توسعه یافتهاند یا بومی هستند، با اختلال مواجه شدند. یعنی وابسته به ابزارهای بینالمللی بودیم. استفاده از مدلهای آفلاین مانند اولاما هم به دلیل نیاز به سختافزار قوی و رابط گرافیکی مناسب، ممکن یا مفید نبود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به بهرهبرداری گسترده دشمن از هوش مصنوعی در ترور شهید فخریزاده، جنگ غزه، لبنان و فتنههای اخیر هشدار داد: این بهرهبرداری در جنگ ۴۰ روزه به اوج رسید و نیازمند تدابیر راهبردی جدی است.
رویکرد «شهید تهرانی مقدم» برای هوش مصنوعی
بنیاسد مهمترین توصیه خود را چنین بیان کرد: همانطور که شهید تهرانی مقدم عمرش را صرف توسعه فناوری موشکی کرد و امروز خوشهچینی میکنیم، امروز باید نیروهای متخصص و جوان را پای کار بیاوریم. با این تفاوت که هوش مصنوعی همه کسبوکارها، صنایع، دولت و خانواده را درنوردیده است.
وی افزود: شناسایی پاشنهآشیلهای هوش مصنوعی و تبدیل آنها به قوت ملی، ضروری است. کارتهای گرافیکی، فناوریهای کوانتومی، نرمافزارهای بومی قابل رقابت، حمایت گسترده از دانشبنیانها و کاربردهای نظامی هوش مصنوعی، نقش پیشران دارند.
اطلاعات ملی را ارزان در اختیار غیربومیها نگذارید
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر نوع محتوای دیجیتال (صوت، تصویر، متن) برای هوش مصنوعی حکم «سوخت» را دارد، هشدار داد: اطلاعات ملی و حساس داخلی را ارزان در اختیار ابزارهای غیربومی قرار ندهیم؛ این کار در آینده مخاطرات بزرگی ایجاد میکند.
آمادگی برای روزی که اینترنت کاملاً بدون محدودیت شود
بنیاسد در پایان با اشاره به درسهای جنگهای اخیر گفت: «ممکن است روزی برسد اینترنت چنان در دسترس باشد که هیچ محدودیتی نتوان بر آن اعمال کرد. آیا برای چنین روزی آمادهایم؟ در آینده جنگ ابزارهای هوش مصنوعی با یکدیگر شدت مییابد؛ از رباتهای جنگجو تا سامانههای هدایتشونده پیشرفته. مسئولان باید امروز زیرساختهای تحقق این آینده را برنامهریزی کنند.
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