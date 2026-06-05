به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان مازندرانی در شهرستان‌های شرقی استان از جمله گلوگاه، نکا، بهشهر و ساری این روزها مشغول برداشت گندم هستند.

با این حال، هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به گندم‌کاران هشدار داد که از برداشت زودهنگام و تحویل محصول با رطوبت بالا خودداری کنند.

باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: رطوبت بالای ۱۴ درصد نه تنها کیفیت نانوایی آرد را کاهش می‌دهد، بلکه خطر کپک‌زدگی، آفات انباری و افت وزن مؤثر را به همراه دارد که در نهایت به ضرر اقتصادی کشاورز تمام می‌شود.

وی ادامه داد: گندم مرطوب هنگام خرید تضمینی، وزن اضافی ناشی از آب را شامل نمی‌شود و پس از خشک شدن، کشاورز متوجه کاهش وزن واقعی و کاهش سود خود خواهد شد. همچنین رطوبت بالا فعالیت آنزیم‌های دانه را افزایش داده و باعث تخریب پروتئین و کاهش گلوتن می‌شود.

باقری از گندم‌کاران خواست تنها پس از مشورت با کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و اطمینان از رسیدگی کامل محصول با رطوبت استاندارد زیر ۱۴ درصد، اقدام به برداشت و تحویل گندم کنند.

وی در پایان هشدار داد: شتاب‌زدگی در برداشت، علاوه بر کاهش سودآوری، امنیت غذایی کشور را نیز با مخاطره مواجه می‌کند.

وی گفت: گندم‌کاران مازندرانی می‌توانند برای اطلاع از میزان دقیق رطوبت مجاز و زمان مناسب برداشت به مراکز خدمات کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.

۵۵ هزار گندمزار در مازندران وجود دارد.