به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان مازندرانی در شهرستانهای شرقی استان از جمله گلوگاه، نکا، بهشهر و ساری این روزها مشغول برداشت گندم هستند.
با این حال، هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به گندمکاران هشدار داد که از برداشت زودهنگام و تحویل محصول با رطوبت بالا خودداری کنند.
باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: رطوبت بالای ۱۴ درصد نه تنها کیفیت نانوایی آرد را کاهش میدهد، بلکه خطر کپکزدگی، آفات انباری و افت وزن مؤثر را به همراه دارد که در نهایت به ضرر اقتصادی کشاورز تمام میشود.
وی ادامه داد: گندم مرطوب هنگام خرید تضمینی، وزن اضافی ناشی از آب را شامل نمیشود و پس از خشک شدن، کشاورز متوجه کاهش وزن واقعی و کاهش سود خود خواهد شد. همچنین رطوبت بالا فعالیت آنزیمهای دانه را افزایش داده و باعث تخریب پروتئین و کاهش گلوتن میشود.
باقری از گندمکاران خواست تنها پس از مشورت با کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و اطمینان از رسیدگی کامل محصول با رطوبت استاندارد زیر ۱۴ درصد، اقدام به برداشت و تحویل گندم کنند.
وی در پایان هشدار داد: شتابزدگی در برداشت، علاوه بر کاهش سودآوری، امنیت غذایی کشور را نیز با مخاطره مواجه میکند.
وی گفت: گندمکاران مازندرانی میتوانند برای اطلاع از میزان دقیق رطوبت مجاز و زمان مناسب برداشت به مراکز خدمات کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.
۵۵ هزار گندمزار در مازندران وجود دارد.
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