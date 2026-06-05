  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

آغاز برداشت خوشه‌های طلایی گندم ازمزارع مازندران؛ گندمکاران عجله نکنند

آغاز برداشت خوشه‌های طلایی گندم ازمزارع مازندران؛ گندمکاران عجله نکنند

ساری - برداشت گندم از دشت‌های حاصلخیز مازندران با آغاز فصل گرم در شهرستان‌های گلوگاه، نکا، بهشهر و ساری کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان مازندرانی در شهرستان‌های شرقی استان از جمله گلوگاه، نکا، بهشهر و ساری این روزها مشغول برداشت گندم هستند.

با این حال، هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به گندم‌کاران هشدار داد که از برداشت زودهنگام و تحویل محصول با رطوبت بالا خودداری کنند.

باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: رطوبت بالای ۱۴ درصد نه تنها کیفیت نانوایی آرد را کاهش می‌دهد، بلکه خطر کپک‌زدگی، آفات انباری و افت وزن مؤثر را به همراه دارد که در نهایت به ضرر اقتصادی کشاورز تمام می‌شود.

وی ادامه داد: گندم مرطوب هنگام خرید تضمینی، وزن اضافی ناشی از آب را شامل نمی‌شود و پس از خشک شدن، کشاورز متوجه کاهش وزن واقعی و کاهش سود خود خواهد شد. همچنین رطوبت بالا فعالیت آنزیم‌های دانه را افزایش داده و باعث تخریب پروتئین و کاهش گلوتن می‌شود.

باقری از گندم‌کاران خواست تنها پس از مشورت با کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و اطمینان از رسیدگی کامل محصول با رطوبت استاندارد زیر ۱۴ درصد، اقدام به برداشت و تحویل گندم کنند.

وی در پایان هشدار داد: شتاب‌زدگی در برداشت، علاوه بر کاهش سودآوری، امنیت غذایی کشور را نیز با مخاطره مواجه می‌کند.

وی گفت: گندم‌کاران مازندرانی می‌توانند برای اطلاع از میزان دقیق رطوبت مجاز و زمان مناسب برداشت به مراکز خدمات کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.

۵۵ هزار گندمزار در مازندران وجود دارد.

کد مطلب 6851143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها