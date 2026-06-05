https://mehrnews.com/x3cfw2 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6851229 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۱ نود و هفتمین شب؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند رشت- مردم رشت برای نود و هفتمین شب متوالی با حضور در میدان، حمایت خود را از وطن و نیروهای مسلح اعلام کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6851229 کپی شد مطالب مرتبط تجدید بیعت مردم دارالشهدای آران و بیدگل با رهبر معظم انقلاب ملت ایران با ایستادگی پای ولایت، توطئه دشمنان را خنثی کرد حضور پرشور مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم برچسبها تجمع مردمی رشت شهادت رهبر معظم انقلاب
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