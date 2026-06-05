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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۱

نود و هفتمین شب؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند

نود و هفتمین شب؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند

رشت- مردم رشت برای نود و هفتمین شب متوالی با حضور در میدان، حمایت خود را از وطن و نیروهای مسلح اعلام کردند.

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کد مطلب 6851229

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