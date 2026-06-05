https://mehrnews.com/x3cfvR ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6851221 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ تجدید بیعت مردم دارالشهدای آران و بیدگل با رهبر معظم انقلاب کاشان - مردم دارالشهدای آران و بیدگل شامگاه جمعه با حضور در خیابانها با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6851221 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و هفتمین شب حمایت از رهبر انقلاب نود و هفتمین شب؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند مردم همدان ایستاده برای ولایت، استوار برای ایران یکصدمین قرار مردم بندرعباس برای حمایت از نظام اسلامی نود و هفتمین شب تجمع حماسی همراه با اقامه نماز استغاثه در اردستان شور و همدلی مردم در خیابانهای بابل برچسبها آران و بیدگل تجدید بیعت تجمع مردمی
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