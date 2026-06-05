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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

تجدید بیعت مردم دارالشهدای آران و بیدگل با رهبر معظم انقلاب

تجدید بیعت مردم دارالشهدای آران و بیدگل با رهبر معظم انقلاب

کاشان - مردم دارالشهدای آران و بیدگل شامگاه جمعه با حضور در خیابانها با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند.

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کد مطلب 6851221

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