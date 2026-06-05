ملت ایران با ایستادگی پای ولایت، توطئه دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود فاضلینیا شامگاه جمعه در اجتماع بزرگ مردمی که در میدان آزادی مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد: عید غدیر، عید ولایت و امامت است و برکت این عید بزرگ باید در مسیر شناخت و تبعیت از ولایت فقیه در جامعه تجلی پیدا کند.
وی با اشاره به سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد افزود: امام راحل با احیای فرهنگ ولایت، عزت و استقلال را به ملت ایران بازگرداند و امروز نیز ملت ایران با وفاداری به آرمانهای امام و شهدا، راه انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه میدهد.
ادامهدهنده مسیر علوی در جامعه
نماینده ولیفقیه در ناحیه سپاه مشگینشهر با بیان اینکه غدیر امتداد مسیر نبوت و ولایت علوی است، تصریح کرد: باید مفسر و ادامهدهنده مسیر علوی در جامعه باشیم و در این مسیر، ارادت، بیعت و وفاداری خود را به امام امت، مقام معظم رهبری حضرت امام سیدمجتبی خامنهای اعلام کنیم.
وی با اشاره به فقدان شهدای خدمت و امام شهید انقلاب بیان کرد: امروز داغدار فقدان امام شهید انقلاب هستیم اما ملت ایران همچنان با آرمانهای امام و شهدا عهد و پیمان بسته و با قدرت در مسیر انقلاب اسلامی حرکت میکند.
حجتالاسلام فاضلینیا ادامه داد: پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی، حضور مردم در میدان و تبعیت از ولایت بود که توانست هیمنه و اساس قدرتهای پوشالی و مستکبران عالم را در هم بشکند.
وی با تأکید بر اینکه ولایت فقیه استمرار ولایت رسولالله(ص) است، گفت: ملت ایران بهترین ملت تاریخ اسلام است و در بیش از ۹۰ روز گذشته با حضور در صحنه، پای ولایت و انقلاب ایستاده و جانفشانی خود را در میدان اثبات کردهاند.
نماینده ولیفقیه در ناحیه سپاه مشگینشهر تصریح کرد: دشمنان در مقاطع مختلف به دنبال تجزیه ایران اسلامی بودند اما اتحاد، انسجام و تبعیت مردم از فرامین رهبر معظم انقلاب، تمامی نقشههای آنان را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به شرایط منطقه و جنگ ترکیبی دشمنان بیان کرد: امروز در کنار میدان مقاومت، میدان دیپلماسی نیز باید نقش خود را ایفا کند اما مذاکره تنها گزینه جمهوری اسلامی نیست و ملت ایران هرگز فریب حیله و مکر دشمن را نخواهد خورد.
حجتالاسلام فاضلینیا افزود: دشمن امروز ناچار است پای میز مذاکره بیاید و راهی جز پذیرش اقتدار و عزت ملت ایران ندارد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مطالبات مردم در کف میدان پیگیری خواهد شد و مجلس شورای اسلامی در این ۹۵ روز تصمیمات درستی در خصوص مهار تورم وتاثیر افزایش دلار بر اقتصاد کشور نگرفته است مردم مبعوث شده اند و در مقابل زیاده خواهی استکبار جهانی آمریکای جنایتکار در کنار میدان دیپلماسی ، سنگر خیابان را حفظ کنند و مسئولان باید با مدیریت صحیح بازار، کنترل قیمتها و جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و همه دستگاهها در این مسیر پای کار باشند.
نماینده ولیفقیه در ناحیه سپاه مشگینشهر خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و حفظ میدان، مهمتر از تجهیزات و ادعاهای پوشالی دشمنان است و نباید عرصه اجتماعی و خیابان را خالی گذاشت.
نظر شما