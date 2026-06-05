https://mehrnews.com/x3cfvD ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ کد مطلب 6851210 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ حضور پرشور مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم شهرکرد- مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم حضور پرشوری داشتند. دریافت 18 MB کد مطلب 6851210 کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در همدان میثاق شبانه مردم شهر فیروزان با ولایت مردم همدان ایستاده برای ولایت، استوار برای ایران نود و هفتمین شب؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند برچسبها شهرکرد حماسه حضور تجمع مردمی
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