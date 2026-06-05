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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

حضور پرشور مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم

حضور پرشور مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم

شهرکرد- مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم حضور پرشوری داشتند.

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کد مطلب 6851210

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