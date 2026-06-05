https://mehrnews.com/x3cfwy ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6851255 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ اجتماع باشکوه مردم دلگان در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت دلگان - مردم شهرستان دلگان در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6851255 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع دلگانیها در نود و سومین شب حضور اجتماع مردم دلگان در نود و دومین شب اقتدار و حماسه اجتماع مردم جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی رهبر شهید
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