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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶

ضیاء‌آباد بیدار ماند؛ مردم برای نودوهفتمین شب گرد هم آمدند

ضیاء‌آباد بیدار ماند؛ مردم برای نودوهفتمین شب گرد هم آمدند

ضیاء‌آباد- مردم ضیاء‌آباد در نودوهفتمین شب حضور مردمی، با شرکت در تجمعات خیابانی بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6851295

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