https://mehrnews.com/x3cfxn ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶ کد مطلب 6851295 استانها قزوین استانها قزوین ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶ ضیاءآباد بیدار ماند؛ مردم برای نودوهفتمین شب گرد هم آمدند ضیاءآباد- مردم ضیاءآباد در نودوهفتمین شب حضور مردمی، با شرکت در تجمعات خیابانی بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6851295 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع باشکوه مردم دلگان در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان حضور حماسی مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت برچسبها ضیاء آباد تجمع مردمی جنگ رمضان
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