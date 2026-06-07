https://mehrnews.com/x3cgqC ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۱ کد مطلب 6853414 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۱ اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان دلگان- مردم بخش جلگه چاه هاشم دلگان در نود و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6853414 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم دلگان در نود و هشتمین شب حضور در خیابان حضور پر شکوه مردم جلگه چاه هاشم در میدان دفاع از وطن اجتماع باشکوه مردم دلگان در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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