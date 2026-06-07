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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۱

اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان

اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان

دلگان- مردم بخش جلگه چاه هاشم دلگان در نود و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6853414

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