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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰

نواخته شدن نوای «یا حیدر یا حیدر» در گنبد

نواخته شدن نوای «یا حیدر یا حیدر» در گنبد

گنبد- نوای «یا حیدر یا حیدر» توسط مر م انقلابی گنبد در تجمع شبانه نواخته شد.

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کد مطلب 6851286

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