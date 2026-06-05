https://mehrnews.com/x3cfxb ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6851286 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ نواخته شدن نوای «یا حیدر یا حیدر» در گنبد گنبد- نوای «یا حیدر یا حیدر» توسط مر م انقلابی گنبد در تجمع شبانه نواخته شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6851286 کپی شد مطالب مرتبط تبریزِ وفادار: ۹۷ شب حضور در میثاق با ولایت شب نود و هفتم حضور لنگرودی ها در سایه ولادت امام کاظم (ع) تکرار حماسه آفرینی مردم ساری اجتماع باشکوه مردم دلگان در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
نظر شما