https://mehrnews.com/x3cgqr ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6853405 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۶ اجتماع مردم دلگان در نود و هشتمین شب حضور در خیابان دلگان- مردم شهر دلگان در نود و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6853405 کپی شد مطالب مرتبط حضور پر شکوه مردم جلگه چاه هاشم در میدان دفاع از وطن اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان اجتماع باشکوه مردم دلگان در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت برچسبها شهرستان دلگان اجتماع مردمی تجمع مردمی
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