به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان، اعلام کرد: برابر اعلام پلیسراه، در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز شنبه، یک دستگاه خودرو پژو پارس در محور خرمآباد به پل زال (محدوده بعد از عوارضی) به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، واژگون شد. متأسفانه در این حادثه، راننده در دم جان باخت.
بررسیهای کارشناسی تیم اعزامی، تخطی از سرعت مطمئنه را علت اصلی این سانحه مرگبار اعلام کرده است.
هشدار پلیس لرستان به رانندگان متخلف: جادههای استان به طور شبانهروزی توسط دوربینهای ثبت تخلف و گشتهای محسوس و نامحسوس کنترل میشوند. پلیس با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر، امنیت تردد سایرین را به مخاطره میاندازند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
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