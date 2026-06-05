به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس بایرامی شامگاه جمعه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به جایگاه نیت در اعمال و رفتار انسان اظهار کرد: اگر نیت انسان درست باشد، اعمال او نیز در مسیر صحیح قرار میگیرد و باید به سمت «شهیدانه زندگی کردن» حرکت کرد؛ چرا که این موضوع در احادیث و روایات مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است، افزود: باید این نگاه در جامعه تقویت شود که پاسداری از نظام، یک تکلیف بنیادی و الهی و واجب است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه دفاع مقدس کشور با اشاره به اینکه خداوند بشریت را بدون سرپرست رها نکرده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از آغاز بر پایه برنامهریزی و با سرپرستی تعیینشده از سوی خبرگان شکل گرفت و در ادامه نیز با «امام شهید» و سپس «رهبر جوان» مسیر خود را ادامه داد؛ مسیری که ریشه در هدایت الهی و پیوستگی ولایت دارد.
غدیر باید همواره زنده بماند
سردار بایرامی با اشاره به واقعه غدیر و ضرورت پاسداشت و تکرار همیشگی آن، اظهار کرد: غدیر باید همواره زنده بماند، چرا که بر اساس حدیث ثقلین، دو گوهر گرانبهای قرآن و عترت در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و هیچکدام بهتنهایی کامل نیستند.
وی با بیان اینکه ارتحال امام خمینی (ره) بزرگترین ضایعه برای ملت ایران بود، ادامه داد: امام راحل با انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به یک دوره ۲۵۰۰ ساله پایان داد و ایران را با ژئوپلیتیک عظیم و ظرفیتهای فراوانش به سمت قله حرکت داد؛ از اینرو ما تا ابد مدیون امام هستیم و نمیتوان نقش ایشان را در تاریخ معاصر ایران نادیده گرفت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه دفاع مقدس کشور با اشاره به نقش بانوان در جامعه، گفت: بانوان در این مسیر سردمدار و محرک بودهاند و عموم مردم ایران با هر سلیقه و فکری از حاکمیت حمایت کردهاند.
دشمن با مشاهده انسجام ملی، دست نیاز به مذاکره دراز کرد
وی با اشاره به ضرورت وحدت در جامعه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب افزود: دشمن با مشاهده انسجام، در برابر توان هستهای، موشکی، نظام و وحدت ملی ایران شکست خورد و پس از آن دست نیاز به مذاکره دراز کرد. در حالی که مردم هم مطالبهگر مذاکرهاند و هم از آن حمایت میکنند، اما نباید در پازل دشمن بازی کرد.
سردار بایرامی با بیان اینکه سهگانه «خیابان، دیپلماسی و دولت» باید در کنار هم دیده شود، اظهار کرد: مذاکره قدرتمند از حمایت خیابان و افزایش تابآوری اجتماعی قدرت میگیرد و اگر دشمن بخواهد از مسیرهایی مانند محاصره دریایی یا ایجاد موانع در معیشت فشار بیاورد، راه مقابله با آن تقویت تابآوری اجتماعی، مطالبهگری از مسئولان و افزایش همافزایی ملی است.
وی با اشاره به حضور عموم مردم در صحنه و خنثی کردن توطئههای دشمن برای جدا کردن آنان از نظام، گفت: با توجه به نگاه رهبر شهید نسبت به جوانان کمحجاب نیز بهعنوان «جوانان ما» و نظر سردار شهید سلیمانی که آن جوان دختر من است و...، باید درباره مفهوم بعثت گفتوگو کرد.
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