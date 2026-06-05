امام جمعه خارگ: «بعثت ملت» معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه جزیره خارگ اظهار کرد: واقعه عظمای شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، اگرچه ضربات جانکاه و غیرقابل جبرانی بر پیکره امت اسلامی وارد ساخت، اما در دل این فقدان بزرگ، پدیدهای بینظیر و بیسابقه رقم خورد که تمامی محاسبات مادی و تحلیلهای متعارف قدرت را در هم شکست.
وی افزود: ۱۰۰ روز ایستادگی و حضور بیسابقه ملت ایران، معادلات قدرت را تغییر داد و نشان داد که سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی، مردم و حضور آگاهانه آنان در میدان است.
امام جمعه خارگ با بیان اینکه این حضور مردمی دشمن را در سه دفاع مقدس ناکام گذاشته است، تصریح کرد: امروز نیز توطئههای روانی و سیاسی دشمن با هوشیاری ملت ایران خنثی شده است.
وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی و راهبردی، اکنون با طرح موضوع مذاکره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه است، اما ملت ایران به خوبی میداند که مذاکره تنها از موضع قدرت و برای احقاق حقوق ملت قابل پذیرش است و هرگز جایگزین وحدت ملی، مردم و نیروهای مسلح متکی به پشتوانه مردمی نخواهد شد.
حجتالاسلام کارگر با اشاره به پیام عید غدیر و سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) از سوی رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنهای، گفت: دشمن پس از شکست در برابر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تحمل تحقیرهای راهبردی، تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی و تضعیف تابآوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان قرار داده است.
وی افزود: کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف، مهمترین ابزار دشمن در این مسیر است و مقابله با آن نیازمند ایستادگی، بصیرت، حفظ وحدت و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است.
آمریکا به اهداف خود نمیرسد
امام جمعه خارگ با تشریح شرایط منطقهای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هماکنون در سه جبهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است؛ جبهه محاصره دریایی، تنگه هرمز و لبنان.
وی افزود: آمریکا تلاش دارد محاصره دریایی علیه ایران را تشدید کند اما در این مسیر موفق نبوده و جمهوری اسلامی در آستانه برداشتن گامهای مؤثر برای شکستن این محاصره قرار دارد.
کارگر درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت: آمریکا از تحقق اهداف خود در این منطقه ناامید شده و اکنون عبور کشتیها بر اساس پروتکلهای مورد نظر ایران انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی متناسب و چندبرابر خواهد داد.
وی با اشاره به تحولات لبنان اظهار داشت: دشمن در تلاش است با تغییرات ژئوپلیتیکی، تخریب زیرساختها و تفکیک اجزای محور مقاومت، حزبالله را تضعیف کند، اما جمهوری اسلامی ایران اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد و هرگونه توافق منطقهای باید منافع لبنان و مقاومت را نیز دربرگیرد.
امام جمعه خارگ در بخش پایانی سخنان خود از بنیاد بینالمللی غدیر، موکب حضرت زهرا (س)، مجموعههای نفتی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، بسیج، بنیاد مهدویت و عموم مردم خارگ برای برگزاری برنامههای عید غدیر و مشارکت در اطعام غدیر قدردانی کرد.
وی همچنین یاد و خاطره شهید غلامحسین کریمی از مدافعان وطن را گرامی داشت و برای علو درجات این شهید والامقام طلب رحمت و مغفرت کرد.
نظر شما