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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

امام جمعه خارگ: «بعثت ملت» معادلات دشمن را بر هم زد

امام جمعه خارگ: «بعثت ملت» معادلات دشمن را بر هم زد

خارگ - امام جمعه خارگ حضور و ایستادگی ملت ایران را پدیده‌ای تاریخی و معجزه‌آسا توصیف کرد و گفت: «بعثت ملت» ثابت کرد که رکن اصلی اقتدار جمهوری اسلامی، حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ اظهار کرد: واقعه عظمای شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، اگرچه ضربات جانکاه و غیرقابل جبرانی بر پیکره امت اسلامی وارد ساخت، اما در دل این فقدان بزرگ، پدیده‌ای بی‌نظیر و بی‌سابقه رقم خورد که تمامی محاسبات مادی و تحلیل‌های متعارف قدرت را در هم شکست.

وی افزود: ۱۰۰ روز ایستادگی و حضور بی‌سابقه ملت ایران، معادلات قدرت را تغییر داد و نشان داد که سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی، مردم و حضور آگاهانه آنان در میدان است.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه این حضور مردمی دشمن را در سه دفاع مقدس ناکام گذاشته است، تصریح کرد: امروز نیز توطئه‌های روانی و سیاسی دشمن با هوشیاری ملت ایران خنثی شده است.

وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی و راهبردی، اکنون با طرح موضوع مذاکره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه است، اما ملت ایران به خوبی می‌داند که مذاکره تنها از موضع قدرت و برای احقاق حقوق ملت قابل پذیرش است و هرگز جایگزین وحدت ملی، مردم و نیروهای مسلح متکی به پشتوانه مردمی نخواهد شد.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به پیام عید غدیر و سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) از سوی رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای، گفت: دشمن پس از شکست در برابر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تحمل تحقیرهای راهبردی، تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی و تضعیف تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان قرار داده است.

وی افزود: کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف، مهم‌ترین ابزار دشمن در این مسیر است و مقابله با آن نیازمند ایستادگی، بصیرت، حفظ وحدت و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است.

آمریکا به اهداف خود نمی‌رسد

امام جمعه خارگ با تشریح شرایط منطقه‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در سه جبهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است؛ جبهه محاصره دریایی، تنگه هرمز و لبنان.

وی افزود: آمریکا تلاش دارد محاصره دریایی علیه ایران را تشدید کند اما در این مسیر موفق نبوده و جمهوری اسلامی در آستانه برداشتن گام‌های مؤثر برای شکستن این محاصره قرار دارد.

کارگر درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت: آمریکا از تحقق اهداف خود در این منطقه ناامید شده و اکنون عبور کشتی‌ها بر اساس پروتکل‌های مورد نظر ایران انجام می‌شود. جمهوری اسلامی نیز در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی متناسب و چندبرابر خواهد داد.

وی با اشاره به تحولات لبنان اظهار داشت: دشمن در تلاش است با تغییرات ژئوپلیتیکی، تخریب زیرساخت‌ها و تفکیک اجزای محور مقاومت، حزب‌الله را تضعیف کند، اما جمهوری اسلامی ایران اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد و هرگونه توافق منطقه‌ای باید منافع لبنان و مقاومت را نیز دربرگیرد.

امام جمعه خارگ در بخش پایانی سخنان خود از بنیاد بین‌المللی غدیر، موکب حضرت زهرا (س)، مجموعه‌های نفتی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، بسیج، بنیاد مهدویت و عموم مردم خارگ برای برگزاری برنامه‌های عید غدیر و مشارکت در اطعام غدیر قدردانی کرد.

وی همچنین یاد و خاطره شهید غلامحسین کریمی از مدافعان وطن را گرامی داشت و برای علو درجات این شهید والامقام طلب رحمت و مغفرت کرد.

کد مطلب 6850880

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