زاخاروا شایعات استعفای لاوروف را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخاروا» در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ، لاوروف را «دیپلمات و رهبری بزرگ» توصیف کرد و گفت او در چارچوب مأموریت خود برای خدمت به کشورش فعالیت می‌کند؛ به‌ گونه‌ای که حتی دشمنان نیز به عملکرد او حسادت می‌کنند.

وی همچنین ضمن درخواست از افکار عمومی برای متاثر نشدن از این شایعات، تأکید کرد این ادعاها با واقعیت همخوانی ندارد.

مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ از ۳ تا ۶ ژوئن برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سالانه در روسیه به شمار می‌رود.