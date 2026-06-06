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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۱

اولیانوف: سکوت غرب، حملات به تأسیسات هسته‌ای را عادی‌سازی کرده است

اولیانوف: سکوت غرب، حملات به تأسیسات هسته‌ای را عادی‌سازی کرده است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد سکوت کشورهای غربی در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای، از جمله نیروگاه بوشهر ایران، باعث عادی‌شدن چنین اقداماتی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، میخائیل اولیانوف در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: کشورهای غربی طی یک سال گذشته تلاش کرده‌اند حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله نیروگاه بوشهر ایران و نیروگاه زاپروژیا، را نادیده بگیرند و همین مسئله به تشدید روند خطرناک حمله به تأسیسات هسته‌ای در قرن بیست‌ویکم انجامیده است.

در همین حال، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در پی حمله اخیر، یک پرتابه در نزدیکی نیروگاه بوشهر سقوط کرده که بر اثر موج انفجار و ترکش‌ها، یکی از ساختمان‌های جانبی آسیب دیده و یکی از نیروهای حفاظتی به شهادت رسیده است.

با این حال، به گفته این سازمان، آسیبی به بخش‌های اصلی نیروگاه وارد نشده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد.

به گفته این نهاد، این چهارمین حمله به نیروگاه بوشهر در جریان جنگ تحمیلی اخیر بوده و هرگونه آسیب جدی به این تأسیسات، به‌دلیل وجود مواد رادیواکتیو، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه داشته باشد.

کد مطلب 6851324

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