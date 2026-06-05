ایران و روسیه خواستار امضای سریع اسناد همکاری دوجانبه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، که برای شرکت در این اجلاس به قرقیزستان سفر کرده، روز جمعه (۱۵ خرداد) با ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر داخلی روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، آقای مؤمنی در این دیدار از آنچه «مواضع دولت و ملت روسیه و ولادیمیر پوتین در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران» خواند، قدردانی کرد.

وی همچنین از موضع وزیر داخلی روسیه در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای تشکر کرد.

وزیر کشور در ادامه از همتای روس خود برای سفر به تهران دعوت رسمی به عمل آورد.

ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر داخلی روسیه نیز در این ملاقات، با انتقاد از «استانداردهای دوگانه غرب در قبال ایران و روسیه» از آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات و همکاری در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، به ویژه مواد مخدر صنعتی، خبر داد.

دو طرف در پایان توافق کردند که پیش‌نویس اسناد همکاری مبادله شده میان تهران و مسکو، در اولین فرصت ممکن مورد بررسی نهایی قرار گرفته و به امضا برسد.

اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور مقام‌هایی از چین، روسیه، ایران، هند، پاکستان و چند کشور دیگر در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، در حال برگزاری است.