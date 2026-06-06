به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار در آیین عمامه‌گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم که به مناسبت عید سعید غدیر خم و در اجتماع مردمی موکب مجتمع حوزوی شهید آیت‌الله صدوقی در بلوار ۴۵ متری صدوق قم برگزار شد، با تبریک این عید بزرگ به حضرت بقیةالله الاعظم(عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید، حوزویان و شیعیان سراسر جهان اظهار کرد: عید غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی است و جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و اعتقادات شیعه دارد.



وی همچنین از همه افرادی که در ماه‌های اخیر در مسیر انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حضوری مستمر و فعال داشته‌اند قدردانی کرد و این عید بزرگ را به آنان تبریک گفت.



دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود: عظمت شخصیت امام خمینی(ره) موجب شد آرمانی که قرن‌ها در دل دوستداران اهل‌بیت(ع) وجود داشت، جامه عمل بپوشد و نظام اسلامی در ایران شکل گیرد.



وی ادامه داد: تحقق حکومت اسلامی در ایران از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ معاصر جهان اسلام به شمار می‌رود که به برکت مجاهدت‌ها و رهبری حضرت امام خمینی(ره) محقق شد.



عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به همزمانی عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: تاریخ تشیع همواره آمیخته با شادی‌ها و اندوه‌ها بوده است و پیروان اهل‌بیت(ع) در کنار بهره‌مندی از مناسبت‌های سرورآفرین، مصائب و فقدان‌های بزرگی را نیز تجربه کرده‌اند.



شب‌زنده‌دار افزود: امروز دل‌های مؤمنان به برکت عید بزرگ غدیر سرشار از شادی است اما در عین حال یاد ارتحال امام خمینی(ره) و شهادت رهبران و بزرگان جبهه مقاومت، غمی را نیز در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.



وی با اشاره به جایگاه ارزشمند لباس روحانیت، خطاب به طلابی که در این مراسم مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شدند، گفت: تلبس به این لباس مقدس صرفاً یک تغییر ظاهری نیست بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ و زمینه‌ساز بهره‌مندی از عنایات خاص الهی خواهد بود.



دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: کسانی که به لباس روحانیت ملبس می‌شوند باید همواره شأن و جایگاه این لباس را حفظ کنند و بدانند که این پوشش نشانه انتساب به مکتب اهل‌بیت(ع) و ارتباط با حضرت ولی‌عصر(عج) است.



طلاب تازه معمم شده مسئولیت‌های ویژه‌ای بر عهده دارند



وی با تأکید بر ضرورت رعایت وقار، متانت و طمأنینه در رفتار روحانیون بیان کرد: مردم از روحانیون انتظار دارند جلوه‌ای از اخلاق اسلامی و معنویت را مشاهده کنند و از این رو رفتار، گفتار و نحوه حضور آنان در جامعه باید الهام‌بخش و اثرگذار باشد.



عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: روحانیون در هر محیطی که حضور پیدا می‌کنند، نمایندگان دین و ارزش‌های اسلامی محسوب می‌شوند و لازم است با عملکرد شایسته خود موجب تقویت اعتماد و گرایش مردم به معنویت شوند.



شب‌زنده‌دار در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات و دغدغه‌های جهان اسلام گفت: امید است خداوند متعال هرچه سریع‌تر نگرانی‌ها و گرفتاری‌های مسلمانان و شیعیان را در ایران، لبنان و دیگر مناطق برطرف کرده و زمینه عزت و آرامش امت اسلامی را فراهم سازد.