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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ قربانیان خاموش بی‌عدالتی در روزهای سخت کشور

بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ قربانیان خاموش بی‌عدالتی در روزهای سخت کشور

یک کارشناس حقوقی بازار کار و تامین اجتماعی نوشت؛ چرا در شرایطی که کشور با وضعیت ویژه اقتصادی و امنیتی مواجه است، برنامه‌ای فوق‌العاده برای حمایت از بازنشستگان تأمین اجتماعی تدوین نشده است؟

یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی بازار کار و تامین اجتماعی: در روزگاری که کشور با فشارهای اقتصادی، تورم فزاینده، ناامنی‌های ناشی از جنگ و نگرانی‌های گسترده اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رود نخستین گروهی که مورد حمایت حاکمیت و نهادهای عمومی قرار گیرند، بازنشستگان باشند؛ کسانی که تمام عمر خود را صرف تولید، آموزش، صنعت، کشاورزی، خدمات و توسعه کشور کرده‌اند و امروز در سال‌های پایانی عمر، چشم انتظار اجرای حقوق قانونی خویش هستند.

اما واقعیت تلخ آن است که بازنشستگان تأمین اجتماعی نه‌تنها از حمایت‌های ویژه برخوردار نشده‌اند، بلکه در بسیاری موارد با تأخیر، تعلل، کوتاهی و بعضاً بی‌تفاوتی در اجرای حقوق قانونی خود مواجه شده‌اند.

سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور محسوب می‌شود، نهادی دولتی نیست که منابع آن از بودجه عمومی تأمین گردد. سرمایه این سازمان متعلق به کارگران، بازنشستگان و بیمه‌پردازانی است که طی ده‌ها سال از دسترنج خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند. بنابراین هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان یا امتناع از اجرای کامل قوانین حمایتی، در واقع دخل و تصرف در حقوق صاحبان اصلی این سرمایه است.

بازنشستگان امروز با سه بحران همزمان مواجه‌اند:

نخست، کاهش شدید قدرت خرید ناشی از تورم افسارگسیخته؛ دوم، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان و دارو و سوم، نبود حمایت‌های جانبی متناسب با شرایط بحرانی کشور.

در حالی که قیمت بسیاری از داروها طی سال‌های اخیر چندین برابر شده است، سهم پرداختی بازنشستگان برای درمان همچنان رو به افزایش است. بسیاری از بیماران مزمن، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های خاص ناچارند بخش عمده مستمری ماهانه خود را صرف تهیه دارو کنند، این وضعیت با فلسفه وجودی نظام بیمه‌های اجتماعی و اصول عدالت اجتماعی سازگار نیست.

از سوی دیگر، کمک‌های جانبی نظیر بن معیشت، حق مسکن، کمک هزینه درمان و سایر مزایای رفاهی فاصله‌ای عمیق با واقعیت‌های زندگی بازنشستگان پیدا کرده است؛ مبالغی که شاید در زمان تصویب واجد اثر بوده‌اند، اکنون در برابر موج تورم عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند.

پرسش اساسی اینجاست که چرا در شرایطی که کشور با وضعیت ویژه اقتصادی و امنیتی مواجه است، برنامه‌ای فوق‌العاده برای حمایت از بازنشستگان تأمین اجتماعی تدوین نشده است؟

آیا بازنشستگانی که ده‌ها سال در سخت‌ترین شرایط به تولید ملی و اقتصاد کشور خدمت کرده‌اند، سزاوار آن نیستند که در روزهای دشوار مورد توجه ویژه قرار گیرند؟

جامعه بازنشستگی کشور انتظار دارد مدیران سازمان تأمین اجتماعی به جای توجیه مشکلات، برنامه‌ای عملیاتی برای جبران کاهش قدرت خرید ارائه کنند؛ انتظار دارد منابع سازمان با اولویت معیشت و درمان بازنشستگان مدیریت شود؛ انتظار دارد بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تعیین تکلیف گردد و آثار آن مستقیماً در زندگی بازنشستگان مشاهده شود.

مطالبه بازنشستگان، مطالبه‌ای سیاسی نیست؛ مطالبه‌ای قانونی، انسانی و اخلاقی است.

بازنشستگان خواهان اجرای قانون‌ هستند؛ نه امتیاز ویژه.

خواهان حفظ کرامت‌اند؛ نه صدقه.

خواهان دسترسی به درمان مناسب‌اند؛ نه وعده‌های تکراری.

خواهان زندگی شرافتمندانه‌اند؛ همان زندگی‌ که حاصل ده‌ها سال کار و پرداخت حق بیمه بوده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، سازمان تأمین اجتماعی نیازمند بازگشت به مأموریت اصلی خود است؛ مأموریتی که در آن بازنشسته نه یک هزینه، بلکه صاحب اصلی سرمایه سازمان محسوب می‌شود.

تاریخ قضاوت خواهد کرد که مدیران امروز در برابر میلیون‌ها بازنشسته‌ای که چشم انتظار عدالت بودند، چه کردند و چه پاسخی برای نسل‌هایی خواهند داشت که عمر خود را به امید امنیت دوران سالمندی سپری کردند.

کرامت بازنشستگان، مطالبه‌ای قابل تعویق نیست.

عدالت اجتماعی، وعده‌ای برای آینده نیست و حقوق بازنشستگان، حقی است که باید همین امروز اجرا شود.

کد مطلب 6851405
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • مها IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      18 0
      پاسخ
      هر کس به طریقی دل ما می شکند بیگانه جدا دوست جدا می شکند بیگانه اگر می شکند حر فی نیست من در عجبم دوست چرا می شکند بیشتر به فکر بازنشستگان تامین اجتماعی باشید چرا رسیدگی نمیکنید
    • بنده خدا IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      17 1
      پاسخ
      امروز ۱۶ خرداد احکام حقوقی هنوز رونمایی نشده
    • فرزاد IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      18 0
      پاسخ
      حرف دل تمام بازنشستگان تامین اجتماعی زده شد داریم زیر بار این تورم و افزایش شدید قیمت ها کمر خورد می‌کنیم له شدیم شرمنده خانواده هستیم تو را به خدا صدای ما باشید.
    • ناشناس IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      17 1
      پاسخ
      سلام چیزهای گفتنی رو بازنشستگان گفتن من فقط این رو بگم که بنده اسفند 1404 یک کیلو گوشت خریدم و دیگه رنگ گوشت و ندیدم چون اینقدر مایحتاج خونه گرون شده که دیگه به گوشت و میوه نمیرسه پس آقای تامین اجتماعی بیا حد اقل حقوقی که خودتون اضافه کردین رو به ما بدین
    • علی‌حسینی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      8 0
      پاسخ
      احسنت دقیقاً
    • مستمری بگیر IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      14 0
      پاسخ
      گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله ماست آنچه امروز بجائی نرسد فریاد است.
    • محمد‌ IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      25 0
      پاسخ
      واقعا به سختی زندگی می کنیم به جز نان توان خرید هیچی نداریم از زیر خط فقر هم فراتر فقط خدا خودش خبر داره از دل ما می تونید حساب منو چک کنید ببینید چقدر توی حساب ولی گفتنش هم نه دردی دوا می کنه ونه دردی از روی دلمون برداشته میشه
    • علیرضا IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      5 0
      پاسخ
      باسلام دولت ومسئولین محترم فکری همراه باعملکرد درباره بازنشستگان تامین اجتماعی کنیداگر میخواهین صدقه بدین خوب بدین دیگه جلو زن وبچه وعروس وداماد ونوه هامون خرد وله شدیم از خجالت و از خانه بیرون رفتن وتوپارک نشستن به امیداینکه مهمان نیادیاان که هست چون سفره خالیست بیشترازاین خجالت مان ندین اخه ازاول زندگی به زن وبچه وعده ووعده اینم سرپیری واخراش چه کنیم راه حل بدین چکارکنیم شماروبه مقدساتتان حق ما رو بدین بیشترازاین نابودمان نکنین
    • حمید IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      11 0
      پاسخ
      بازنشستگان تامین اجتماعی قربانیان به حق خاموشی بی عدالتی در روز های سخت کشور هستند حرف حق
    • کرمی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      10 0
      پاسخ
      از نویسنده مطلب تشکر میکنم که صدای ما بازنشستگان بودند، مایی که هیچ تریبون مستقلی برای رسوندن دردمون نداریم.
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      3 0
      پاسخ
      باسلام خدمت مسئولان سازمان تامین اجتماعی.چرا اینقدر کارگرهای بازنشسته را اذیت میکنید هرساله .مگه میخواهید صدقه بدهید یه حقوق ناچیز که به وسط ماه هم نمی‌رسه بااین تورم .شماها جای مابودید چیکار میکردیدد. .چرا اینقدر زجر کش میکنید یه حقوق بازنشسته رو بدید.مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه رو هنوز ندادید.بعد وعده سر خرمن میدید .که اجرای احکام خرداد صادر شده یا می‌دیم.
    • نرجس خاتون IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 2
      پاسخ
      با عرض سلام خدمت شما هموطنان عزیزم بنده هم مثل شما هستم و شرایط سختی را طی میکنم اما امروز فهمیدم که فروشگاه هفت طرح اقساطی سه ماهه برای خرید کالا و برای بازنشستگان و مستمری بگیران قرار داده، پیگیر شدم شرایط دریافت بسیار سهل و آسان است. میتوانید به فروشگاه های هفت رجوع کنید. انشاالله این شرایط سخت هم بگذرد. التماس دعا
    • مینا IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      5 0
      پاسخ
      تیتر این در مورد بازنشستگان درسته بی عدالتی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
      • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
        4 0
        سلام هم وطن مگه فروشگاه ۷ صدقه میده اینقد اجناس گرونه که برا ۵ روزمون که بیاریم تا ۳ ماه باید قسط بدیم ماههای بعد چکار کنیم
    • عباسم IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      2 0
      پاسخ
      سلام خداقوت برشما ماکه دیگه قوتی نداریم یک بیماردیالیزی که تنها خوراکش داروست توان خریدنان هم نداریم باین فقرمطلق هفته ای یکبار خوراک تهیه میکنیم چون توان نداریم همسرم سرپیری دچارسوتغذیه شده اب نان میخوریم چشم لطف دولتمردان سپرده ایم بلکه کاری کنند😪😪😪😪😪

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