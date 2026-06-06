خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویا سادات هاشمی: حالا به نیمه خرداد رسیدهایم ماهی که در ذهن همه ما پوشال نم خورده کولرهایش بوی امتحانات آخر سال میدهد؛ همان روزهایی که صبحهایش همچنان خنکای بهار را دارد و ظهرهایش از داغی آمدن تابستان حرف میزند. کنار همه این عادتهای خوش و خاطره انگیز بهار، ایرانیهایی که توی حافظه جمعیشان به خردادهای پر از حادثه عادت دارند به فراخور عادت در این روزها حاشیههای خبری بیشتر از قبل به چشمشان میآید آن هم در روزهایی که پر است از روایتهایی که گاهی حواشی سنگینتر از متن میشوند تا جایی که این هفته هم از این قاعده مستثنی نبود؛ از عرصه سیاست و فرهنگ گرفته تا فضای مجازی و چهرههای شناختهشده، ماجراهایی که بعضی خیلی زود از خاطر میروند و بعضی دیگر تا مدتها اثرش ورد زبان مردم کوچه و خیابان میشود. از شکوه و عظمت برپایی غدیر بزرگترین عید شیعیان تا آمدن قیصر خواننده به ایران، همچنین تحریم ترامپ توسط هنرمندان هالیوودی در مهمانی جشن سالگرد استقلال آمریکا تا ماجرای افزایش قیمتها در بازار دیجیتال و شایعه گرانی بنزین؛ برای همین در ادامه مروری داریم بر مهمترین حاشیهها و سوژههایی که در روزهای گذشته بیش از دیگر اتفاقات مورد توجه کاربران، رسانهها و افکار عمومی قرار گرفتند؛ روایت هفتهای که بیش از هر چیز، نشان داد فاصله میان متن و حاشیه، هر روز کمتر از قبل میشود.
افشاگری بزرگ فایننشالتایمز علیه اینترنشنال
یکی از خبرهایی که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرد، گزارشی بود که «فایننشال تایمز» منتشر کرد. این روزنامه انگلیسی مدعی شد شبکه اینترنشنال در مالکیت شرکت بریتانیایی «ولنت» قرار دارد؛ شرکتی که مدیریت آن را فردی سعودی به نام «عادل عبدالکریم» بر عهده دارد. انتشار این گزارش بار دیگر بحثها درباره پشتپرده مالی و ساختار مدیریتی این شبکه را داغ کرد و واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت. به دنبال همین اتفاق بعد از این گزارش خیلیها به این نتیجه رسیدند؛ اینترنشنال در تمام سالهای فعالیتش کمتر درباره منابع مالی و پشتوانههای مدیریتی خودش توضیح شفافی داده و همین موضوع همیشه محل بحث بوده، حالا اما با این گزارش فایننشال تایمز میشود رد پای سرمایهگذاران سعودی در تأمین بودجه این شبکه را دید ؛ ادعایی که بار دیگر توجهها را به موضوع حامیان مالی و ساختار مالکیتی این رسانه جلب کرده.
اعتراف تاریخی موساد درباره کودتای دیماه
در میان خبرها و جنجالهای این هفته، انتشار گزارشی از روزنامه «اسرائیل هیوم» هم حسابی مورد توجه قرار گرفت. گزارشی که رسانهها آن را به نقش موساد در تحولات داخلی ایران ربط دادند و باعث شد دوباره بحث درباره فعالیتهای اطلاعاتی و رسانهای خارجی داغ شود. ماجرا از جایی پررنگتر شد که بعضی تحلیلگران این گزارش را کنار افشاگریهای اخیر درباره منابع مالی ایران اینترنشنال و چند گزارش دیگر از رسانههای غربی قرار دادند و مدعی شدند همه این موارد قطعات یک پازل بزرگتر را نشان میدهد. در همین میان، بار دیگر به گزارشهای قبلی رسانههای آمریکایی درباره ارزیابی مقامهای رژیم اسرائیل از شرایط داخلی ایران هم اشاره شد؛ گزارشهایی که ادعا میکردند برخی محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل تصور میکردند فشارهای خارجی میتواند به ناآرامیهای گسترده در ایران منجر شود. فارغ از اینکه این ادعاها تا چه اندازه درست یا قابل اثبات باشند، انتشار این گزارشها کافی بود تا بار دیگر موضوع نقش رسانهها و سرویسهای اطلاعاتی در تحولات منطقه به یکی از بحثهای داغ این روزهای فضای مجازی و رسانهای تبدیل شود.
افتتاح بزرگترین بیمارستان غرب آسیا
یکی از خبرهای خوب و امیدبخشی که طی هفته گذشته منتشر و در فضای مجازی حسابی دست به دست شد ماجرای افتتاح بیمارستان جدید انستیتو کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی بود. این مرکز که به دست وزیر بهداشت افتتاح شد در شبکههای اجتماعی به عنوان یک خبر غرورانگیز گسترش پیدا کرد تاجایی که یکی از کاربران درباره آن اینطور نوشت: «به ایرانی بودن خود افتخار کنید. با وجود جنگ و تحریم بزرگترین بیمارستان درمان سرطان غرب آسیا در تهران افتتاح شد. این مرکز دارای ۳۷ بخش تخصصی و ۱۱ دستگاه تصویربرداری و ۹۶ تخت شیمی درمانی است.»
استعفایی که ظرف ۵ دقیقه تکذیب شد
یکی از اتفاقاتی که در شبکههای اجتماعی حسابی سر و صدا به پا کرد ماجرای خبر باشگاه دروغپراکنی اینترنشنال بود. این رسانه ضدایرانی طی پستی مدعی استعفای مسعود پزشکیان از سمت خودش شد؛ ولی این بار تکذیب این خبر به ساعت نکشید و ظرف پنج دقیقه دروغ آن برملا شد تا جایی که همزمان با انتشار این ادعا، تصاویر و گزارشهای متعددی از حضور رئیسجمهور در برنامه «جشنواره قهرمان ایران» منتشر شد و خبرنگاران و فعالان رسانهای با استناد به همین حضور، خبر استعفا را رد کردند. به این ترتیب، یکی دیگر از شایعات داغ هفته خیلی زود با واقعیتهای میدانی و روایتهای رسانهای رنگ باخت.
وقتی ایران، عامل تورم آمریکا شد
نام ایران این هفته بار دیگر به یکی از سوژههای بحثبرانگیز در آمریکا تبدیل شد. یکی از مشاوران اقتصادی دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شد که اقدامات ایران در تنگه هرمز بر بازارهای جهانی اثر گذاشته و در افزایش تورم آمریکا نقش داشته است. او همچنین دموکراتها و بخشی از رسانههای آمریکایی را متهم کرد که از این شرایط برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده میکنند. این اظهارات خیلی زود در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد و واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت؛ واکنشهایی که بار دیگر پای ایران را به یکی از مناقشات سیاسی داخلی آمریکا باز کرد.
تهدید داعش علیه پاپ با پسزمینه جام جهانی
در حالی که تبوتاب برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ آرامآرام در حال بالا گرفتن است، انتشار یک پیام تهدیدآمیز منتسب به هواداران داعش، توجه رسانهها و نهادهای امنیتی را به خودش جلب کرد. در این پیام که در قالب یک پوستر دیجیتالی منتشر شده، برخی از استادیومهای میزبان مسابقات و همچنین پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، مورد تهدید قرار گرفت. انتشار این محتوا باعث شد بار دیگر موضوع امنیت رویدادهای بزرگ ورزشی در کانون توجه قرار بگیرد و نگرانیهایی درباره احتمال سوءاستفاده گروههای افراطی از فضای رسانهای پیرامون این مسابقات مطرح شود.
حذف نام یک بازیگر سرشناس بعد از اعلام مواضع وطندوستانه
خیلی از دنبالکنندگان آثار سینمایی احتمال زیاد با نام و چهره آرمان درویش آشنا هستند. این بازیگر طی هفتهای که گذشت در صفحه اجتماعی خودش نوشت: «حذف نام از پلتفرم مهم نیست،باید در یاد مردم بمانیم…تا ابد برای ایران »
این بازیگر در ایام جنگ تحمیلی سوم از جمله چهرههایی بود که نسبت به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و درباره کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و رهبر شهید سکوت نکرد و با انتشار استوری ها و پست های مجازی و ساخت مستند در روزهای جنگ، سمت خود را مشخص کرد. او در گفتگو با رسانهها همچنین نسبت به کسانی که سکوت کردهاند و یا به اصرار برخی نهادها و مدیران، منافقانه رفتار میکنند و منافع شخصی را در نظر میگیرند اظهار نظر کرده بود. که به نظر میرسد مجموع این ابراز عقیده ها به مذاق برخی گردانندگان پلتفرم های خانگی خوش نیامده و اقدام به حذف نام و تصویر او کردند.
غدیر؛ قرارگاه امید در روزگار سخت
مهم ترین اتفاق هفته برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر بود که شکوه غدیر امسال را نمیتوان تنها در گستردگی جمعیت یا طول مسیر جشن جستوجو کرد؛ عظمت این رویداد در پیامی نهفته بود که از دل خیابانها به جامعه مخابره میشد. در روزگاری که فشارها و تلخیهای فراوان بر مردم گذشته، حضور پرشور شهروندان در این میهمانی بزرگ نشان داد که سرمایههای معنوی و هویتی همچنان از مهمترین عوامل انسجام اجتماعی در ایران هستند. بی شک غدیر امسال عظمت تجلی اراده مردمی بود که بر باورهای خود پای میفشارند و در دفاع از کشور، وحدت ملی و آرمانهایشان، استوارتر از گذشته به مسیر ادامه میدهند.
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