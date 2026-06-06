مبانی قرآنی بعثت مردمی؛ نصرت الهی در راه است

ناهید سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به مضامین نورانی سوره مبارکه «محمد» با اشاره به اینکه خدای سبحان در ابتدای سوره دو قانون یعنی اضلال کافران مانع راه خدا و اصلاح شأن مومنان به کلام وحی را مطرح می‌کند، اظهار کرد: بر این اساس، فرمان جهاد مومنان با کافران صادر می‌شود و کافران باید از سر راه مومنان برداشته شوند.

مدرس تدبر در قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مومنان یاری کننده خداوند از یاری و نصرت الهی بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: خدا می‌فرماید من مولای شما هستم و کافران مولایی ندارند لذا ثروت و قدرت بالای کفار نباید باعث نگرانی مومنان شود.

وی با تأکید بر اینکه قدرت هرچقدر هم بیشتر باشد در محضر خدای سبحان و قدرت الهی هیچ نیست، افزود: خدا قدرت مطلق است لذا از مومنان می‌خواهد وعده الهی را جدی بگیرند و به جنگ و قتال با کفار بروند و منتظر نصرت الهی باشند.

مومنان مقاوم و مجاهد منتظر نصرت الهی باشند

سبزیان با تأکید بر اینکه برخی‌ها به علت پیروی از هوای نفسانی فرمان الهی جهاد را نمی‌پذیرند، گفت: اینان به بهانه کارشناسی‌های علمی می‌خواهند شانه از زیر بار جهاد خالی کنند که تکلیف سایر مومنان، تداوم‌بخشی به جریان جهاد و مبارزه در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی است.

این کارشناس قرآنی با تأکید بر اینکه بر طبق نص صریح قرآن در این سوره مبارکه کسانی که از امر الهی جهاد امتناع می‌کنند در ظاهر با مومنان موافق و همراه‌اند، توضیح داد: اینان اسیر مادیات دنیوی شدند لذا دچار ترس و تردید شده و می‌خواهند چند صباحی بیشتر در این دنیا زندگی کنند. آنان گرفتار و فریب خورده وعده‌های شیطان می‌شوند، در پشت پرده با دشمنان معاهده بسته و می‌گویند ما کاری با خوی استکباری شما نداریم شما هم کاری با دین ما نداشته باشید.

سبزیان اظهار کرد: در این سوره مبارکه خدای سبحان بر حتمی بودن امتحان تأکید دارد تا صف مجاهدان و صابران از منافقان و دنیادوستان جدا شود و انسان‌های مومن پیوسته در حال امتحان بزرگ هستند تا عیار آنها مشخص شود.

امتحان الهی برای جداسازی صف مجاهدان

جنگ جاری با دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی را امتحان آشکار امروز خواند و گفت: این نبرد عرصه غربال مجاهدان حقیقی از سایرین است. خدا در این سوره تأکید دارد کافران و البته آنانی که در عمل، صف خود را از جبهه حق جدا کردند و همراهی نمی‌کنند، ضرری به خدا نمی‌توانند برسانند.

سبزیان با بیان اینکه کافران راه خدا و نیز مسلمانانی که دین خدا را همراهی و یاری نمی‌کنند بر طبق آموزه‌های این سوره مشمول مغفرت الهی نخواهند شد، افزود: مسلمانان نباید با دشمنان دین و قرآن سازش یا احساس ضعف کنند چرا که خدا همراه مومنان بوده و دستاوردهایشان را حفظ می‌کند.

وی با یادآوری اینکه بر طبق آیات این سوره مبارکه زندگی دنیایی جز بازی و سرگرمی نیست و ارزش دل بستن ندارد، افزود: در این زندگی دنیایی برای ما فرصتی پیش آمده تا در مقابل دشمنان خدا قرار بگیریم و این یک توفیق عظیم است.

سبزیان تأکید کرد: امروز ایران عزیز ما در یک جنگ تمام‌عیار و فراگیر علیه دشمن متجاوز و متخاصم آمریکایی صهیونی قرار دارد و این تاج افتخار ایرانیان است. اگرچه در این راه رهبرمان و جمعی از عزیزان و فرزندان مظلوم این مرز و بوم را از دست دادیم و داغدار شدیم اما اینها باعث نخواهد شد که در این امتحان الهی کوتاه بیاییم و عقب بنشینیم.

وی با بیان اینکه بر طبق آیات این سوره اگر ما در این نبرد جاری محکم بایستیم خدا بدهکار کسی نمی‌ماند و نصرت‌ها را سرازیر می‌کند، ادامه داد: خدا می‌فرماید اگر جهاد و مقاومت کنید خدا هم اموالتان را از شما بازپس نمی‌گیرد.

سبزیان با یادآوری اینکه مخالفت با جهاد هیچ ریشه‌ای جز دنیاپرستی ندارد، تصریح کرد: مومنان در این سوره دعوت می‌شوند که در راه خدا از اموال خود انفاق کنند و مال و جانشان را در راه خدا بدهند. اما کسانی که دچار حب دنیا شدند، نه فقط در اعطای جان بلکه در اعطای اموال بُخل می‌ورزند. آنان فکر می‌کنند مردم را از مال خود محروم کرده‌اند در حالی که خودشان را از محبوبیّت و عزت وقرب الهی محروم می‌کنند.

مخالفت با جهاد هیچ ریشه‌ای جز دنیاپرستی ندارد

وی با بیان اینکه سوره محمد (ص) سوره انفاق و دعوت به ایثار جان و بخشش اموال در راه خداوند است، ادامه داد: در این راستا کسانی که امتناع کنند و بُخل بورزند خودشان متضرر خواهند شد.

سبزیان گفت: اگرچه کسانی به حکم الهی جهاد پشت کنند اما هستند کسانی هم که به اذن الهی بعد اینان جایگزینشان شوند، جان و مال خود را کف دست بگیرند و شجاعانه و آزاد از هرگونه حب دنیایی، حکم الهی را جاری و ساری کنند.

این مدرس قرآن کریم اظهار کرد: آنچه امروز از ملت مبعوث ایران می‌بینیم این امید را در دل‌ها ایجاد کرده که این قوم وعده داده شده در سوره محمد (ص) ما هستیم. امروز مردان و زنان ایران‌زمین با وحدت کلمه، صلابت و استواری و مقاومت در راه خدا، روحیه شهادت‌طلبانه و عشق به ولایت در برابر دشمن خبیث آمریکایی صهیونی ایستادگی می‌کند.

سبزیان در پایان گفت: این امت مبعوث به اذن الهی پرچم مبارزه با ستم را بلند خواهد کرد و تا نابودی استکبار و ظلم و استکبار از پای نخواهد نشست و امید است این بعثت مردمی در نهایت باعث تحقق وعده الهی ظهور شود.