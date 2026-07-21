به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری صبح سهشنبه در مراسم سوگواری ایام ابتدایی ماه صفر که با حضور عموم مردم در حسینیه اعظم شهرکرد برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید و با اشاره به سنت الهی در مواجهه با ابرقدرتهای تاریخ بر اساس مبانی نورانی قرآن کریم، اظهار کرد: یکی از واژههای قرآن، «کلمه» است که ۴۹ بار استفاده شده و خدای سبحان از این واژه در معانی مختلف و لااقل ۱۰ معنا بهره گرفته است.
مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کلمه در قرآن گاه به معنی کلمه در معنای معمول و کلام استفاده شده است، ادامه داد: گاه هم در معنی تکلم و گفتگوی انسان با خدا آمده است. از دیگر کاربردهای واژه «کلمه» در قرآن، اشاره به خود انسانهاست مثلاً حضرت عیسی یا حضرت یحیی با تغییر کلمه در قرآن یاد میشوند.
طاهری با تصریح اینکه کلمه درباره انبیای الهی به معنی معجزه یا کار خارقالعاده عنوان شده که در تفاسیر نیز موجود است، بیان کرد: کلمه همچنین در برخی آیات قرآن به معنی آفرینش الهی و در برخی دیگر به معنی جمعی از انسانهاست مثلاً در سوره بقره زمانی که ماجرای توبه حضرت آدم مطرح میشود، واژه کلمه آمده است. گاه هم کلمه به معنی حرف حق است و معانی دیگری را نیز میتوان از تعبیر «کلمه» در قرآن نام برد.
قواعد و سنتهای الهی همیشگیاند
وی یادآور شد: کلمه گاه در معنی فرمان خدا آمده است با این توضیح که در آیه ۴۰ از سوره توبه «وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذینَ کَفَرُوا السُّفْلی وَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیا وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ» خدا از کلمه با عنوان سنت و قانون الهی استفاده میکند. قوانین گاهی موقتیاند اما گاهی در قامت قاعده همیشه در هر شرایطی موضوعیت دارند و دائمیاند.
طاهری با بیان اینکه سنتهای الهی همیشگی و دائمیاند، توضیح داد: سنت خدا تغییر پذیر نیست یعنی به واسطه تغییر اقوام یا رفت و آمدها، سنتها عوض نمیشود. سنت یک قاعده دائمی و حتمی است چرا که جریان حق هیچگاه مغلوب جریان باطل نمیشود یعنی خدا هیچگاه مغلوب شیطان نمیشود و طاغوت نمیتواند بر اراده الهی غلبه یابد.
وی با یادآوری اینکه طاغوت بر اراده انسانها و جوامع انسانی میتواند غلبه پیدا کند، اظهار کرد: خدا اراده کرده تا ساخت جوامع با اراده انسانهای آن جامعه محقق شود اما اینگونه نیست که طاغوت بتواند بر خدا غلبه پیدا کند. اگر اراده جمعی انسانها برای تحقق سنت الهی تجمیع نشود، قاعدتاً طاغوت غلبه مییابد و حق محقق نمیشود.
صحنه درگیری انبیا و طاغوت، صحنه درگیری ارادههاست
طاهری با تأکید بر بیان طواغیت و فراعنه عالم در برابر دیدگان انبیای الهی، گفت: بر طبق قرآن کریم، خدا زمینه قلدری را برای فرعونها و نمرودهای تاریخ فراهم ساخته است تا جایی که این طواغیت به مردم میگفتند من خدای شما هستم. انبیای الهی اما در مقابل این طاغوتها ایستادگی میکردند تا امر الهی بر زمین جاری و ساری شود.
این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این صحنه درگیری انبیا و طاغوت، صحنه درگیری ارادههاست و هر طرف تلاش دارد تا اراده خود را بر دیگری غلبه دهد و افکار و اذهان بسیاری را با خود همراه سازد. فراعنه با ثروت و قدرت خود در یک سو و انبیای الهی با کلام و بیان خود در سوی دیگر تلاش داشتند تا جمع بزرگتری را با خود همراه کنند.
طاهری با تأکید بر استراتژی فرعونها و نمرودها برای جذب هواداران بیشتر، گفت: قرآن تصریح دارد که طاغوتهای زمان ۲ استراتژی را برای جذب افکار عمومی پیش میگرفتند نخست آنکه نمادهای قدرت اجتماعی را نابود کنند و دوم، نمادهای حیای اجتماعی را از بین ببرند.
وی با تصریح اینکه فراعنه و طواغیت امروز هم تلاش دارند تا فرزندان ما انسانهایی قوی و محکم بار نیایند، افزود: اگر فرزندان ما قدرتمند نباشند، تن به سیستم سیاسی طاغوتی میدهند و لذا قرآن تصریح دارد که فرعون همه پسران را میکشت تا در این صحنه مبارزه، کفه قدرت خودش را سنگینتر کند.
طاهری یادآور شد: دشمن غدار بر طبق همین اصل، اجازه رشد فکری و فرهنگی را به فرزندان ما نمیدهد، دانشمندان ما را ترور و مراکز علمی ما را تخریب میکند تا جامعه ما قوی و رو به جلو نشود.
استراتژی دشمن برای تضعیف جامعه اسلامی
وی با تصریح اینکه بر طبق نص صریح قرآن طواغیت برای اعمال قدرت، زنان جامعه را آماج قرار میدادند، ادامه داد: مادران و زنان اساسیترین قشر جامعه دینیاند. شیعیان برای مقدسترین آدمهای زمین حرم ساختند و هر چقدر در طول تاریخ این حرمها توسط طواغیت تخریب شد، شیعیان دوباره بازسازی کردند زیرا معتقدند که امامشان باید حرم داشته باشد و برای دفاع از حرم باید جان داد.
طاهری افزود: در تفکر اسلامی، بانوان مقدسترین انسانها هستند یعنی هر کسی دخترش، مادرش، خواهرش یا همسرش مقدسترین انسان و محرم اوست. همانطور که ائمه علیهم السلام محترماند و حرم دارند، بانوان شیعه نیز برای خانواده خود محترم و محرماند.
وی با تصریح اینکه اگر این حرم شکسته شود بانوان بدون حریم خواهند شد، گفت: استراتژی طاغوت در طول تاریخ این بوده است که حریم بانوان را از بین ببرد و بیحیایی را ترویج دهد. اگر طاغوت موفق شد نسل نوجوان و جوان را تضعیف کند و حیای بانوان را از بین ببرد، بر جامعه اسلامی غلبه خواهد یافت و این سنت الهی است.
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