به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفتهای قابلتوجه در روند تأمین و آمادهسازی زمینهای مربوط به طرحهای حمایتی مسکن در شهرهای مختلف این شهرستان خبر داد.
وی تصریح کرد: عملیات اجرایی در چندین شهر منطقه آغاز شده و بخش بزرگی از زمینهای مورد نیاز برای متقاضیان واجد شرایط، تأمین شده است.
سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار با تشریح آخرین وضعیت طرحهای حمایتی مسکن در شهرستان کیار اضافه کرد: تاکنون در شهرهای دستنا، شلمزار و گهرو، مجموعا ۲۳/۷۷ هکتار زمین برای اجرای این طرحها تأمین شده است.
فاضلی اذعان کرد: عملیات آمادهسازی این اراضی با بودجهای بالغبر ۲۶۰ میلیارد ریال آغاز شده و پیشبینی میشود طی دو ماه آینده بهطور کامل به اتمام برسد.
سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار با اشاره به گرهگشایی از مشکلات زمین در شهر ناغان، افزود: پس از تلاشهای مستمر و با درایت و حمایتهای مدیرکل راه و شهرسازی استان، موفق به اخذ مجوزهای لازم برای تأمین ۴/۵ هکتار زمین در این شهر شدیم.
فاضلی خاطرنشان کرد: پس از ارائه طرح توسط مشاور و طی مراحل قانونی تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵، عملیات آمادهسازی این سایت نیز آغاز خواهد شد.
وی به آمار متقاضیان نهضت ملی مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان کیار، تعداد یک هزار و ۸۳۰ نفر برای این طرح ثبتنام کردند که از این میان، ۴۷۶ نفر با احراز چهار شرط اصلی، تایید نهایی شدند.
سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار ادامه داد: از این تعداد، ۴۰۹ نفر اقدام به افتتاح حساب کردهاند و تاکنون برای ۳۹۵ نفر از متقاضیان ، زمین تأمین شده است.
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