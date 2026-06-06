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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

تامین بیش از ۲۳ هکتار زمین برای طرح‌های حمایتی مسکن کیار

تامین بیش از ۲۳ هکتار زمین برای طرح‌های حمایتی مسکن کیار

کیار-سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار  گفت: تاکنون در شهرهای دستنا، شلمزار و گهرو، مجموعا بیش از ۲۳ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت‌های قابل‌توجه در روند تأمین و آماده‌سازی زمین‌های مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن در شهرهای مختلف این شهرستان خبر داد.
وی تصریح کرد: عملیات اجرایی در چندین شهر منطقه آغاز شده و بخش بزرگی از زمین‌های مورد نیاز برای متقاضیان واجد شرایط، تأمین شده است.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های حمایتی مسکن در شهرستان کیار اضافه کرد: تاکنون در شهرهای دستنا، شلمزار و گهرو، مجموعا ۲۳/۷۷ هکتار زمین برای اجرای این طرح‌ها تأمین شده است.

فاضلی اذعان کرد: عملیات آماده‌سازی این اراضی با بودجه‌ای بالغ‌بر ۲۶۰ میلیارد ریال آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه آینده به‌طور کامل به اتمام برسد.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار با اشاره به گره‌گشایی از مشکلات زمین در شهر ناغان، افزود: پس از تلاش‌های مستمر و با درایت و حمایت‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان، موفق به اخذ مجوزهای لازم برای تأمین ۴/۵ هکتار زمین در این شهر شدیم.

فاضلی خاطرنشان کرد: پس از ارائه طرح توسط مشاور و طی مراحل قانونی تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵، عملیات آماده‌سازی این سایت نیز آغاز خواهد شد.

وی به آمار متقاضیان نهضت ملی مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان کیار، تعداد یک هزار و ۸۳۰ نفر برای این طرح ثبت‌نام کردند که از این میان، ۴۷۶ نفر با احراز چهار شرط اصلی، تایید نهایی شدند.
سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کیار ادامه داد: از این تعداد، ۴۰۹ نفر اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند و تاکنون برای ۳۹۵ نفر از متقاضیان ، زمین تأمین شده است.

کد مطلب 6851470

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