علیاصغر دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری آیین بزرگداشت مادران و همسران سرداران شهید و شهدای هنرمند زاگرسنشین در پاییز سال جاری به میزبانی سنندج خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه والای خانوادههای شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت اظهار کرد: تکریم مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی از طریق تجلیل از مادران و همسران این شهیدان، لبیک به آرمانهای شهدا و تجلی قدردانی از مجاهدتهای خاموش زنانی است که در مسیر اعتلای نظام اسلامی نقشآفرینی کردهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای خلاقانه در برنامههای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان افزود: نقش زنان در تاریخ دفاع مقدس و جبهه مقاومت نقشی ماندگار و تأثیرگذار است و تجلیل از مادران و همسران شهدا، بهویژه در شرایط کنونی، یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی محسوب میشود.
دریایی همچنین با اشاره به رویکردهای شورای فرهنگ عمومی استان خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای این رویداد در چارچوب سند برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و همسو با اهداف برنامه هفتم پیشرفت انجام شده و با حمایت و هدایت نماینده ولیفقیه در استان وارد مرحله اجرایی شده است.
وی افزود: این آیین با حضور مادران و همسران شهدای زاگرسنشین و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استانهای منطقه زاگرس در سنندج برگزار خواهد شد.
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