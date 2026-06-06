آغاز برداشت محصول لیموترش در شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری از آغاز فصل برداشت محصول لیموترش در باغ های این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود بیش از ۵هزار و ۵۰۰ تن محصول لیموترش برداشت شود.

انصاری در حاشیه بازدید از باغات منطقه تخت، اظهار داشت: با پایان یافتن مراحل رشد و رسیدن میوه، عملیات برداشت لیموترش رقم محلی در بخش تخت آغاز شده است که به دلیل عطر و طعم بی‌نظیر و کیفیت ممتاز خود، شهرتی دیرینه در بازارهای استان و کشور دارد و این روزها در کانون توجه باغداران منطقه قرار گرفته است.

وی کل سطح زیر کشت باغ های لیموترش شهرستان بندرعباس را ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و با تأکید بر اهمیت اقتصادی این محصول افزود: ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تخت شهرستان به کشت «رقم محلی» لیموترش اختصاص دارد که به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه و ویژگی‌های منحصربه‌فرد عطر، طعم و کیفیت عصاره، همواره گزینه‌ی نخست خریداران در بازار است.

انصاری ضمن قدردانی از تلاش باغداران ، ابراز امیدواری کرد که با رعایت اصول فنی در زمان برداشت و بسته‌بندی مناسب، ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان شود و این محصول همچون سال‌های گذشته، درخشش خود را در سبد مصرف‌کنندگان حفظ کند.