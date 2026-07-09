خداداد یارکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۵۰ هکتار از باغات شهرستان سرپل‌ذهاب به کشت انگور یاقوتی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از هفت هزار تن از این محصول باکیفیت برداشت شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این محصول افزود: زودرس بودن، طعم مطلوب و بازارپسندی از مهم‌ترین ویژگی‌های انگور یاقوتی سرپل‌ذهاب است و این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازارهای محلی، به استان‌های تهران، همدان، ایلام، کردستان و لرستان نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب با بیان اینکه برداشت این محصول نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد، گفت: تولید انگور یاقوتی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران فصلی را در بخش‌های برداشت، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و عرضه محصول فراهم می‌کند.

یارکرمی با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت محصول، تصریح کرد: رعایت اصول فنی در زمان برداشت و استفاده از شیوه‌های مناسب بسته‌بندی، نقش مؤثری در افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات این محصول دارد.

وی در پایان از باغداران خواست با درجه‌بندی و بسته‌بندی استاندارد انگور یاقوتی، زمینه توسعه بازارهای هدف و افزایش ارزش اقتصادی این محصول را فراهم کنند.