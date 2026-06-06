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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

جت مسافری مافوق صوت روسیه از راه می رسد

جت مسافری مافوق صوت روسیه از راه می رسد

طبق گزارش ها یونایتد ایرکرفت کورپوریشن فاش کرده نمونه اولیه جت مسافری مافوق صوت هم اکنون در روسیه در حال توسعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «وادیم بادخا» مدیر ارشد اجرایی این شرکت به خبرگزاری تاس اعلام کرد این فرایند در «مرکز تحقیقاتی ژوکوفسکی» در حال انجام است و مهندسان فعالانه مشغول کمک به آن هستند. بادخا همچنین اشاره کرد این فرایند دیگر محدود به تحقیقات روی کاغذ نیست و هم اکنون روی سخت افزار انجام می شود.

مدیر ارشد اجرایی «یونایتد ایرکرفت» در این باره می گوید: یک نمونه اولیه از چنین هواپیمایی در حال توسعه است و ما معتقدیم «مرکز تحقیقاتی ژوکوفسکی» به طور موفقیت آمیزی این فعالیت را تکمیل می کند.

هدف از این اقدام ایجاد یک جت مافوق صوت با قابلیت حمل مسافران است که همزمان استانداردهای ایمنی مدرن و محیط زیستی را نیز رعایت می کند.

به نوشته خبرگزاری تاس، مرکز تحقیقاتی مذکور در آوریل ۲۰۲۶ میلادی یک حق امتیاز اختراع مربوط به طراحی هواپیمای مسافری مافوق صوت با قابلیت پرواز با سرعتی فراتر از صوت و همزمان کاهش بلندی صدای انفجار صوتی و کاهش سطح سر و صدا در نزدیکی فرودگاه‌ها ثبت کرده است.

تلاش های روسیه برای توسعه چنین هواپیمایی نشان دهنده بلندپروازی وسیع تر آن برای قدرتمندتر کردن موقعیت خود در حوزه فناوری های پیشرفته هوافضا است. هرچند این هواپیما همچنان در حال توسعه است و تا رسیدن به وضعیت استفاده تجاری، مدت زمان زیادی باقی مانده، ابداع نمونه اولیه نشان دهنده گامی مهم در جهت احیای صنعت حمل ونقل مسافر با سرعت مافوق صوت در عصر نوین است.

کد مطلب 6851560
شیوا سعیدی

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