قدرت موتور جت ترکیه ای با جنگنده ها رقابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ابزار «موتور توربو فن Güçhan » نام دارد که در نمایشگاه SAHA۲۰۲۶ در استانبول نمایش داده شده است. هدف این گام کاهش وابستگی کشور به قدرت های خارجی برای دستیابی به موتورهایی با نیروی پیشرانش بالا است.

گزارش ها حاکی از آن است که موتور توربو فنGüçhan حدود ۴۲ هزار پوند نیروی پیشرانش تولید می کند. موتور مذکور شامل نرخ بای پس حدود ۰.۶۸:۱ و ظرفیت جریان هوایی مناسب برای عملکرد بالا در کاربرهای نظامی است.

موتورGüçhan به طور معمول در جنگنده های نوین استفاده می شود. طبق گزارش ها موتورها در این دسته بندی طوری مهندسی می شوند تا حداکثر سرعت، قابلیت پرواز مافوق صوت طولانی مدت و مانورپذیری بالا طی عملیات های جنگی هوایی را داشته باشند.

پیش بینی می شود این موتور در آینده برای هواپیماهای برنامه جنگنده رادارگریزKAAN به کار برود. Güçhan در صورتی که به طور موفقیت آمیز توسعه یابد و به طور انبوه تولید شد، استقلال عملیاتی بیشتری برای ترکیه فراهم می کند و همزمان توانایی آن برای صادرات هواپیما بدون نیاز به تاییدیه تجهیزات خارجی را ارتقا می دهد.

ترکیه همچنین مشغول توسعه چند پلتفرم جنگی بی سرنشین است که از موتورهایی با قدرت رانش بالا بهره می برند.