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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

نخستین هواپیمای مسافری با بال یکپارچه در راه است

نخستین هواپیمای مسافری با بال یکپارچه در راه است

یک استارت آپ هوافضای آمریکایی توسعه هواپیمای مسافری با طراحی «بال یکپارچه با بدنه» را آغاز کرده که می تواند ۵۰ درصد سوخت کمتری مصرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت آمریکایی JetZero از هواپیمای مسافربری جدید خود با نام Z4 در نمایشگاه بین‌المللی هوایی فارنبرو انگلیس رونمایی می‌کند. این هواپیما نخستین نمونه تجاری جهان با طراحی «بال یکپارچه با بدنه» (Blended Wing Body) به شمار می‌رود و قرار است از اوایل دهه ۲۰۳۰ وارد ناوگان هوایی شود.

Z4 با ظرفیت ۲۵۰ مسافر طراحی شده و می‌تواند در پروازهایی با برد حدود ۵ هزار مایل دریایی، مصرف سوخت را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

در این هواپیما، بال‌ها و مخازن سوخت در یک سازه یکپارچه ادغام شده‌اند؛ طراحی‌ای که با افزایش راندمان آیرودینامیکی و کاهش نیروی پسا، بدون نیاز به تغییرات اساسی در زیرساخت فرودگاه‌ها، بهره‌وری پرواز را افزایش می‌دهد.

در همین راستا، ژاپن ایرلاینز به برنامه توسعه این هواپیما پیوسته است تا در بهینه‌سازی طراحی، عملیات پروازی و برنامه‌های نگهداری و تعمیرات آن مشارکت کند. دو شرکت همچنین به‌صورت مشترک فرآیندهای عملیات فرودگاهی، کنترل زمینی و چارچوب‌های تعمیر، نگهداری و بازسازی هواپیما را پیش از ورود آن به خدمت ارزیابی خواهند کرد.

به گفته JetZero، طراحی بال یکپارچه با بدنه باعث می‌شود نیروی لیفت در سراسر سازه هواپیما تولید شود. این ویژگی به کاهش قابل‌توجه نیروی پسا و در نتیجه کاهش چشمگیر مصرف سوخت منجر می‌شود. بر اساس برآورد این شرکت، Z4 در مقایسه با هواپیماهای تجاری متداول، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سوخت کمتری مصرف خواهد کرد.

کد مطلب 6895585
شیوا سعیدی

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