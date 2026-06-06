  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

۱۱۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس کشف شد

۱۱۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در عملیات مشترک پلیس بوشهر و استان فارس یک نفر قاچاقچی دستگیر و مقدار ۱۱۵ کیلو تریاک کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه بامواد مخدر استان بوشهر با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از جابجایی و انتقال یک محموله مواد مخدر از استان های شرقی کشور به یکی از استان های جنوبی شده که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به سرعت تیم های عملیات ویژه پلیس نسبت به رصد اطلاعاتی سوژه اقدام که خوددوی آریسان حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان دیلم شناسایی و در یک عملیات پلیس توقیف شد .

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۱۵کیلو مواد مخدر تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد .

کد مطلب 6851601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها