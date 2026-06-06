۱۱۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه بامواد مخدر استان بوشهر با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از جابجایی و انتقال یک محموله مواد مخدر از استان های شرقی کشور به یکی از استان های جنوبی شده که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به سرعت تیم های عملیات ویژه پلیس نسبت به رصد اطلاعاتی سوژه اقدام که خوددوی آریسان حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان دیلم شناسایی و در یک عملیات پلیس توقیف شد .

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۱۵کیلو مواد مخدر تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد .