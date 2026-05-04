۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

۸۵ کیلوگرم تریاک در بوشهر کشف شد

بوشهر- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از کشف ۸۵ کیلوگرم مواد مخدر تریاک و دستگیری یک نفر قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش های اطلاعاتی مشترک ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر و یکی از استان های شمالی کشور، فعالیت یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید باند مورد نظر قصد دارند مقادیری مواد مخدر را از مسیر استان بوشهر به یکی از استان های مرکزی کشور انتقال دهند.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه همه محورهای مواصلاتی استان مورد پایش قرار گرفت، تصریح کرد: در یک عملیات پلیسی یک دستگاه تریلی در محور ورودی استان شناسایی و توقیف و به مقر انتظامی دلالت داده شد .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به اینکه در بازرسی دقیق از تریلی توقیف شده مقدار ۸۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و متهم به مرجع قضایی معرفی شد، خاطر نشان کرد: اشراف اطلاعاتی و تعامل عملیاتی دو رویکرد موثر می باشد که ظرفیت های گسترده ای را برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر ایجاد می کند.

