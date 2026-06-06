۲۸۵ هزار نفر در یک هفته گذشته به سینما رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در یازدهمین هفته سال جاری و در بازه زمانی شنبه ۹ خرداد الی پایان روز جمعه ۱۵ خرداد و علی‌رغم تعطیلی سالن‌های سینما به مناسبت فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد (پنجشنبه و جمعه) سینماها میزبان ۲۸۴ هزار و ۹۲۸ مخاطب شدند و گیشه این سالن‌ها نیز مبلغ ۳۶ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان را به ثبت رساند.

بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پردیس سینمایی کوروش با ۱۵ هزار و ۹۸۰ مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با ۱۳ هزار و ۲۱۰ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۹ هزار و ۳۳۴ مخاطب، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب با ۶ هزار ۸۲۴ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۶ هزار و ۶۵۲ مخاطب نیز به‌عنوان پنج پردیس پرمخاطب در هفته گذشته معرفی شدند.

همچنین فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با بازی علی شادمان و آناهیتا افشار با ۸۷ هزار و ۳۱۵ مخاطب به صدر پرمخاطب‌ترین فیلم هفته رسید. فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با بازی محسن کیایی، سام درخشانی و بهراد خرازی نیز پس از چندین هفته صدرنشینی این هفته با ۷۹ هزار و ۶۷۷ مخاطب در رتبه دوم قرار گرفت.

«کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با بازی مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا با ۴۰ هزار و ۹۱۶ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با بازی پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه و ستاره پسیانی با ۳۶ هزار و ۲۱۵ مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با بازی مجید صالحی، هادی کاظمی آناهیتا درگاه و حسن معجونی با ۱۲ هزار و ۲۹۰ مخاطب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.