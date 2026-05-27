به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۵ خرداد در حالی دهمین سهشنبه سال سپری شد که سینماهای سراسر کشور علاوه بر میزبانی از ۹۸ هزار و ۵۲۷ مخاطب در این روز با توجه به نیمبها بودن قیمت بلیت، گیشه سینما مبلغ ۹ میلیارد و ۱۹ میلیون تومان را ثبت کرد و بهعنوان پرمخاطبترین روز سینما از ابتدای سال جاری لقب گرفت.
بر اساس این گزارش و مطابق با آمار ثبتشده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) در روز سهشنبه ۵ خرداد پردیس سینمایی کوروش با ۴ هزار و ۴۳۵ مخاطب در رتبه نخست قرار گرفت و پردیس سینمایی ایران مال با ۳ هزار و ۳۲۲ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۲ هزار و ۶۴۴ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۲ هزار ۴۲۲ مخاطب و مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز با ۲ هزار و ۲۰۷ مخاطب در رتبههای بعدی فهرست پرمخاطبترین سالنهای سینمایی روز گذشته به شمار رفتند.
فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با بازی محسن کیایی، سام درخشانی و بهراد خرازی با ۳۳ هزار و ۸۳۹ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با بازی علی شادمان و آناهیتا افشار با ۱۹ هزار و ۶۸ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با بازی پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه و ستاره پسیانی با ۱۶ هزار و ۵۴۷ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با بازی مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا با ۱۴ هزار و ۳۹۷ مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با بازی مجید صالحی، هادی کاظمی آناهیتا درگاه و حسن معجونی با ۵ هزار و ۱۲۳ مخاطب نیز ۵ فیلم پرمخاطب روز گذشته در سینماهای سراسر کشور بودند.
از ابتدای سال و در ۱۰ سهشنبه سپریشده آمار ثبتشده در سامانه سمفا به شرح زیر است:
سهشنبه ۴ فروردین ۵ هزار و ۵۵۸ مخاطب، سهشنبه ۱۱ فروردین ۸ هزار و ۴۰۰ مخاطب، سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۰ هزار و ۲۲۲ مخاطب، سهشنبه ۱ اردیبهشت ۴۱ هزار و ۸۸۷ مخاطب، سهشنبه ۸ اردیبهشت ۷۷ هزار و ۵۹۸ مخاطب، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت، ۹۲ هزار و ۸۱ مخاطب، سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۷۷ هزار ۳۳ مخاطب و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۸۷ هزار و ۴۶۶ مخاطب. (روز سهشنبه ۲۵ فروردین سینماهای کشور تعطیل بودند)
میزان استقبال و افزایش مخاطبان از روز سهشنبه ۵ خرداد با ثبت عدد ۹۸ هزار و ۵۹۲ مخاطب در مقایسه با بازه زمانی مشابه هفته قبل با عدد ۸۷ هزار و همچنین دو هفته گذشته با عدد ۷۶ هزار مخاطب در حالی صورت گرفت که میتوان پیشبینی کرد با توجه اضافه شدن فیلمهای جدید نمودار افزایش مخاطبان در هفتههای آتی همچنان شاهد روند رو به رشد آن باشد.
