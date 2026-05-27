به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته فیلم جدیدی به چرخه اکران اضافه نشد و سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۹ چهارشنبه ۶ خرداد در ۹ هزار و ۲۳۸ سانس، ۱۵۲ هزار و ۶۵۰ مخاطب داشتند و به فروش ۲۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان دست یافتند رقمی که در قیاس با هفته پیش از آن، حدود ۲ میلیارد تومان افزایش داشته است.
در هفته گذشته اکران فیلم «تهران کنارت» با چالشهایی مواجه بود و برخی از مخاطبان به وجود صحنههایی از آوازخوانی زن در این فیلم انتقاد داشتند که موجب اصلاح فیلم شد. به نظر میرسد که همین حواشی به فروش این فیلم کمک کرده و باعث شده با کنار زدن «آنتیک» پرفروش هفته شود.
«تهران کنارت» پرفروش هفته شد
فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۶۰ هزار و ۴۴۴ بلیت به فروش ۸ میلیارد و ۸۹۱ میلیونی رسید و در صدر فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأملبرانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگیهای شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقعگرایانه نشان میدهد چگونه انتخابهای کوچک و بزرگ، سرنوشت آدمها را به هم پیوند میزند و مسیر زندگیشان را تغییر میدهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلانشهر تهران و چالشهای زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه میکند. این اثر با تمرکز بر دغدغههای اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت میکند.
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۴۹ هزار و ۳۱۹ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد …»
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۱۶ هزار و ۶۰۶ بلیت فروخت و به فروش یک میلیارد و ۹۷۱ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند. این فیلم در رتبه سوم فروش هفتگی قرار گرفت.
«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۱۷ هزار و ۶۶ بلیت توانست یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود. بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
فیلم سینمایی «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۷ هزار و ۹۴۱ بلیت توانست به فروش ۸۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است.
فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیهکنندگی علی قائممقامی با فروش ۵۲۴ بلیت، ۶۶ میلیون و ۵۵ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم میشود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.
همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۳۶۲ بلیت فروخت و به فروش ۵۰ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ میگذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیهکنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۳۸۸ بلیت، ۴۶ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانکهای کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت میکند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستمپور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کردهاند.
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«آنتیک»: ۳۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان
«تهران کنارت»: ۱۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۹ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
«نیمشب»: ۸ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان
«خط نجات»: ۸۰۲ میلیون تومان
