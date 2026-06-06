به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی در شورای اداری شیروان که پیش از ظهر شنبه در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با وجود چالشهای متعدد در سال گذشته، با همدلی همه نهادها و پیگیری نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، این شهرستان شاهد تحول در زیرساختها بود.
وی افزود: خشکسالی سالهای اخیر، حذف ارز ترجیحی، ناترازیهای انرژی و جنگهای رمضان از جمله چالشهای سال جاری بود.
فرماندار شیروان ادامه داد: راهاندازی تصفیهخانه فاضلاب پس از ۲۰ سال باعث شده با انتقال آب به نیروگاه شهرستان، آب شرب چاهها آزاد شده و مردم از مواهب آن بهرهمند شوند.
احمدی بیان کرد: تکمیل گود باستانی امیرآباد، راهاندازی دانشکده پرستاری، تکمیل طرح اگو و تکمیل مگا گاوداری از جمله پروژههای مهم و زیرساختی این شهرستان است.
وی اضافه کرد: با پشتیبانی مردم و تدبیر مسئولان، میزبانی خوبی از مهمانان جنگ رمضان از استانهای درگیر جنگ صورت گرفت.
فرماندار شیروان با قدردانی از همکاری شورای تأمین، امام جمعه، نماینده مجلس و اعضای شورای اداری خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات، شهرستان شیروان در حوادث سال ۱۴۰۱ برخلاف بسیاری از مناطق، شهید یا کشتهای نداشت که این موضوع نتیجه همدلی، امیدآفرینی پروژهها و تلاش مسئولان است.
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