پایان فعالیت باند فروش اینترنتی لوازم سرقتی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، رسیدگی به این پرونده پس از شکایت چندین شهروند آغاز شد. شاکیان اعلام کرده بودند که لوازم و تجهیزات خودروهایشان به سرقت رفته و بخشی از این اقلام در پلتفرم‌های خرید و فروش اینترنتی برای فروش عرضه می‌شود.

با تشکیل پرونده، تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌های فنی و اطلاعاتی نشان داد فردی با استفاده از هویت‌های جعلی در یکی از پلتفرم‌های فروشگاهی اقدام به خرید و فروش لوازم و تجهیزات خودرو می‌کند و احتمالاً در چرخه خرید اموال مسروقه نقش دارد.

کارآگاهان پس از جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی، موفق شدند مخفیگاه این فرد را در محله شهرک ولی‌عصر(عج) شناسایی کنند. در ادامه، متهم طی یک عملیات ضربتی دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

متهم در جریان بازجویی‌ها به خرید و فروش اموال مسروقه اعتراف کرد و خود را مالخر لوازم سرقتی خودرو معرفی کرد. وی همچنین در اظهارات خود از همکاری با سه سارق حرفه‌ای پرده برداشت و اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت آنها در اختیار پلیس قرار داد.

با به دست آمدن این سرنخ‌ها، کارآگاهان تحقیقات خود را گسترش داده و مخفیگاه سه متهم دیگر را شناسایی کردند. در ادامه، هر سه متهم طی سه عملیات جداگانه دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به سرقت لوازم و تجهیزات خودرو و فروش اموال سرقتی به مالخرها از طریق بسترهای اینترنتی اعتراف کردند و جزئیاتی از شیوه فعالیت مجرمانه خود را در اختیار مأموران قرار دادند.

بر اساس این گزارش، پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی، هر چهار متهم برای ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به دادسرا معرفی شدند.