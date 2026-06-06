تاکید معاون شهردار تهران بر تکمیل پروژه های نیمه تمام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، آخرین وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار و در دست اقدام حوزه فنی و عمرانی شهرداری با حضور معاونین شهردار تهران بررسی شد.

بر اساس این گزارش، مدیران کل و عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه معاونت‌های «مالی و اقتصاد شهری» و «فنی و عمرانی» شهرداری نیز در جلسه اخیر حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، معاون فنی و عمرانی شهرداری با اشاره به اثرپذیری پروژه‌ها از تکانه‌های اقتصادی، به تلاش مدیریت شهری برای کنترل آثار تغییرات قیمتی در پروژه‌های اولویت‌دار اشاره کرد.

شعبانی همچنین از هدف‌گذاری افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ در شهر تهران خبر داد و گفت: امیدواریم، با وجود شرایط جنگی و تنش‌های موجود، افتتاح پروژه‌های فرامحله‌ای و بزرگ مقیاس عمرانی، گره‌گشای تردد و نیازهای شهروندان باشد.

در ادامه مدیرعامل سازمان مهندسی و عمرانی شهرداری تهران ضمن تقدیر از معاون مالی شهرداری به جهت دغدغه‌مندی نسبت به پیشرفت پروژه‌ها و ارزیابی مستمر وضعیت، گزارش مختصری از پروژه‌های بزرگراهی ارائه داد.

وی، از افتتاح زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون طی ۱۰ روز آتی خبر داد و گفت: پروژه‌های زیرگذر میدان سپاه و دوربرگردان بزرگراه تندگویان در مقطع بزرگراه نواب (یارجانی)، نیمه تیرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

صداقتی درباره پروژه امتداد غربی بزرگراه یادگار امام (ره) نیز توضیح داد: تا پایان تیرماه مسیر شمال به غرب این کلان‌پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و مسیر غرب (میدان فتح) به شمال (بالاتر از میدان جی) نیز تا پایان مردادماه در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

رفع گلوگاه مزمن ترافیکی بزرگراه شهید همت طی روزهای آینده

وی با اشاره به اثربخشی چشمگیر و رضایت شهروندان بابت رفع گلوگاه‌های ترافیکی بزرگراه‌ها ادامه داد: پروژه تعریض مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت در مقطع گاندی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و به جهت ضرورت انتقال بار ترافیکی، به صورت مرحله‌ای افتتاح می‌شود.

در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت رفع معارضین ملکی و نهادی پروژه‌های عمرانی تهران بررسی و درباره اولویت‌های تملک موارد باقی‌مانده در بستر اجرای پروژه‌ها تبادل‌نظر شد.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت احداث «پارکینگ‌های طبقاتی» شهرداری از جمله پارکینگ نیایش، به‌کارگیری «ابزار دقیق مهندسی و تجهیزات تخصصی» سازمان مشاور فنی و مهندسی و احداث «کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی» بررسی شد.

تأکید معاون شهردار تهران بر افتتاح کمربند شرقی تهران

بر اساس این گزارش، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز بر افتتاح قطعه اول آزادراه شهید شوشتری طی روزهای آتی تأکید کرد و بهره‌برداری از کمربند شرقی تهران را موجب تسهیل تردد شهروندان پایتخت دانست.

محمدعلی‌نژاد، تمرکز بر اتمام پروژه‌ها، اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مدیریت منابع را یادآور شد و استمرار تعامل با دیگر دستگاه‌ها و نهادها را برای تعیین تکلیف موضوعات باقی‌مانده در پروژه‌های اولویت‌دار، حائز اهمیت برشمرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در بخش دیگری از این نشست حضور یافت و از حمایت و تسهیل‌گری پروژه‌های شهری مبتنی‌بر اسناد بالادستی حوزه شهرسازی و چشم‌اندازهای توسعه شهر خبر داد.