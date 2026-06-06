به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، احمدرضا لاهیجان زاده در نشست ارائه گزارش اقدامات و نتایج طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در سال ۲۰۲۵ که با حضور مدیران و کارشناسان طرح برگزار شد، بیان داشت: دستاوردهای ارزشمند طرح حفاظت از تالاب‌های ایران باید به‌صورت هدفمند و نظام‌مند در اختیار استان‌های تالابی کشور قرار گیرد تا زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از تجربیات موفق و ارتقای مدیریت پایدار تالاب‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت انتشار و مستندسازی نتایج طرح افزود: دستاوردها و تجربیات حاصل از اجرای این طرح می‌تواند به عنوان الگویی مؤثر در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای محلی و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد و به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت منابع طبیعی کمک کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور در اجرای برنامه‌های حفاظتی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصان، دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مهمی در ارتقای اثربخشی اقدامات حفاظتی و پیشبرد اهداف طرح خواهد داشت.

لاهیجان‌زاده حمایت از جوامع محلی را یکی از ارکان اصلی حفاظت پایدار از تالاب‌ها دانست و تصریح کرد: پشتیبانی از برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های محلی به منظور عرضه محصولات جوامع محلی، ضمن تقویت معیشت جوامع وابسته به تالاب‌ها، مشارکت آنان در برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب‌ها را افزایش خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح الگوهای مصرف آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: حرکت سیاست‌های کشاورزی به سمت تولید محصولات سازگار با اقلیم هر منطقه و بهره گیری از دانش و فناوری های نوین، از راهکارهای اساسی برای کاهش فشار بر منابع آبی و تضمین پایداری اکوسیستم‌های تالابی کشور است و باید مورد توجه جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.