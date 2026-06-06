ارائه بیش از ۵ هزار خدمت الکترونیکی در مرکز ملی تبادل اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیک‌لریان، معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اشاره به برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۵ برای توسعه و تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی، اعلام کرد: با افزوده شدن سرویس‌های جدید به سبد خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات، ظرفیت‌های تازه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان فراهم می‌شود و روند ارائه خدمات بدون کاغذ شتاب بیشتری می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران در اجرای اهداف دولت هوشمند و سند تحول دیجیتال کشور، افزود: میزان تعاملات و درخواست‌های ثبت‌شده در بستر خدمات دولت هوشمند در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

رشد تقاضا برای بهره‌گیری از خدمات دولت هوشمند

بیک‌لریان با تشریح آمارهای عملکردی این حوزه، اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۳۶۵ درخواست به‌صورت برخط از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش نیاز دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها به استفاده از داده‌ها و خدمات پایه دولت هوشمند است.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۳۰ درخواست پس از طی مراحل ارزیابی، تأیید و تحویل، نهایی شده و سایر درخواست‌ها نیز در مراحل بررسی و اقدام قرار دارند.

پوشش نیاز بیش از هزار سرویس‌گیرنده

معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تسریع فرآیند اتصال دستگاه‌ها و کسب‌وکارها به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، تصریح کرد: این مرکز اکنون بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی را در قالب رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) ارائه می‌کند و نیازهای یک‌هزار و ۲۷۴ سرویس‌گیرنده متمایز از بخش‌های دولتی و خصوصی واجد شرایط را پوشش می‌دهد.

وی تأکید کرد: با هدف یکپارچه‌سازی خدمات و تسهیل تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارهای مجاز، درخواست‌های متعددی در سامانه مدیریت خدمات مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند ارائه خدمات با سرعت بیشتری در حال انجام است.