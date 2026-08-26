به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی به مناسبت برگزاری طرح ملی ایران جان در استان قزوین برنامه‌هایی همچون «ایرانشهر»، «موج جوونی»، «بنیان فردا»، «ایران جان»، «به قید فوریت»،«پیام یاران»، «به وقت گفت‌وگو»، «دهگرد»، «دورت بگردم» و ... را پخش می‌کنند.

رادیو ایران برنامه‌ «ایرانشهر» را با همکاری صدای مرکز قزوین، به‌صورت زنده و در قالب یک جنگ نمایشی روی آنتن می‌برد. این برنامه با هدف تبیین توانمندی‌ ها به بررسی موضوعات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و هنری این استان می‌پردازد.

ویژه برنامه «موج جوونی» به تهیه‌کنندگی عباس پیری و اجرای حسن اسماعیل پور و گزارشگری نیما عزت پور روی آنتن رادیو جوان خواهد رفت. این برنامه به ویژگی‌های استان قزوین می‌پردازد.

شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه‌های صبحگاهی «صبح به وقت فرهنگ» و «بنیان فردا» و برنامه‌های عصرگاهی «هفت کوچه، هفت اقلیم، ققنوس و کتاب گردی» به طور اختصاصی به این موضوع می‌پردازد.

برنامه‌های «به وقت گفت‌وگو» و «روی موج گفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو با محوریت «ایران جان» به ظرفیت‌ها و مسائل استان قزوین می‌پردازند و در گفتگو با مسئولان این استان، آخرین اقدامات و دستاوردهای آن را بررسی می‌کنند.

برنامه‌ «ایران‌جان» از شبکه‌ رادیویی ورزش همزمان با رویداد ملی «ایران‌جان» به معرفی ورزش استان‌ قزوین می‌پردازد. گروه برنامه ضمن اجرای مشترک با صدای مرکز استان به بررسی ظرفیت‌های ورزشی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی منطقه می‌پردازد. همچنین چهره‌های ورزشی، قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان ورزش استان‌ها در گفتگوهایی اختصاصی، دیدگاه‌های خود را درباره توسعه ورزش محلی و ملی بیان می‌کنند.

برنامه «به قید فوریت» رادیو اقتصاد در هفته ایران جان به بررسی مشکلات کسب‌وکاری کارآفرینان استان قزوین می‌پردازد. این برنامه همچنین ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان قزوین را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برنامه «دورت بگردم» به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد با معرفی آداب و رسوم، جاذبه‌های گردشگری، صنایع، مشاهیر در کنار برقراری ارتباط زنده و مستقیم با همکاران مرکز قزوین به صورت ویژه به حوزه هنرهای نمایشی می‌پردازد.

رادیو پیام برنامه‌های «پیام روز»، «روی موج پیام» و «پیام یاران» را ویژه ایران جان پخش می‌کند. این شبکه در این برنامه‌ها به معرفی آداب و رسوم استان قزوین، آثار تاریخی و تمدن ایران، مناطق تفریحی و گردشگری استان قزوین می‌پردازد.

برنامه «دهگرد» رادیو سلامت روزهای پنجشنبه و جمعه به معرفی روستای استان قزوین، جاذبه های گردشگری در استان قزوین، جاذبه های توریستی و آشنایی با فرهنگ مردم قزوین می‌پردازد. برنامه «به زندگی سلام کن» با محوریت اطلاع رسانی، «مجله پزشکی» پیگیری توانمندی‌ها و مطالبات در حوزه پزشکی، «موج آرامش» معرفی شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت و دستاوردهای کارآفرینی در استان قزوین، «یاقوت» به شهدای کادر سلامت استان و... می‌پردازد.