به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جمشیدیان با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه زمینه بررسی وضعیت فعالیت سرویس مدارس و بازگشت وجه به خانواده ها اظهار کرد: این کارگروه در چارچوب ماده ۲۵ آییننامه اجرایی حملونقل دانشآموزان و با حضور نمایندگان شهرداری، پلیس راهور، فرمانداری، آموزشوپرورش و انجمن اولیا و مربیان تشکیل شد و پس از بررسی ابعاد اجرایی و حقوقی موضوع، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه این کارگروه، مقرر شد ۸۰ درصد مبلغ باقیمانده مربوط به روزهایی که به دلیل مجازی شدن مدارس، خدمات حملونقل دانشآموزی ارائه نشده است، به خانوادهها بازگردانده شود و ۲۰ درصد به رانندگان اختصاص یابد؛ زیرا رانندگان و شرکتهای حملونقل در این بازه زمانی در وضعیت آمادهباش قرار داشتند و قراردادهای منعقدشده میان شرکتها، رانندگان و خانوادهها همچنان دارای اعتبار بوده است.
سرپرست سازمان حملونقل مسافر شهرداری اصفهان با بیان اینکه سامانه سفیر مهر بستر اجرایی این فرایند است، اظهار کرد: پس از ابلاغ رسمی مصوبه کارگروه به شرکتهای حملونقل، این شرکتها تا سیزدهم خرداد نسبت به تسویهحساب با خانوادهها اقدام کردند.
وی ادامه داد: بخشی از فرآیند بازپرداخت به دلیل تفاوت در شیوههای پرداخت، از جمله پرداختهای چکی یا ضرورت تطبیق و بررسی اطلاعات بانکی، زمانبر شده است، با این حال شرکتهای حملونقل بهصورت مستمر در حال انجام محاسبات و تسویهحساب هستند.
جمشیدیان با تأکید بر نظارت مستمر این سازمان بر اجرای دقیق مصوبه اعلام کرد: تیمهای نظارتی سازمان حملونقل مسافر روند بازپرداخت را بهصورت پیوسته رصد میکنند و گزارش اقدامات انجامشده به شورای هماهنگی ترافیک استان ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: خانوادهها اطمینان داشته باشند که فرآیند بازگشت مبالغ از طریق سامانه سفیر مهر در حال انجام است و شرکتهای حملونقل موظف هستند در چارچوب مصوبات ابلاغی، مطالبات خانوادهها را پرداخت کنند.
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