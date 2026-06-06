  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

۸۰ درصد هزینه سرویس مدارس اصفهان به خانواده‌ها برگردانده می‌شود

۸۰ درصد هزینه سرویس مدارس اصفهان به خانواده‌ها برگردانده می‌شود

اصفهان-سرپرست سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان گفت: در پی مجازی شدن فعالیت مدارس از ۱۲ اسفند تاپایان سال جاری،بازپرداخت سهم خدمات ارائه‌نشده به میزان ۸۰ درصد در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جمشیدیان با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه زمینه بررسی وضعیت فعالیت سرویس مدارس و بازگشت وجه به خانواده ها اظهار کرد: این کارگروه در چارچوب ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان و با حضور نمایندگان شهرداری، پلیس راهور، فرمانداری، آموزش‌وپرورش و انجمن اولیا و مربیان تشکیل شد و پس از بررسی ابعاد اجرایی و حقوقی موضوع، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه این کارگروه، مقرر شد ۸۰ درصد مبلغ باقی‌مانده مربوط به روزهایی که به دلیل مجازی شدن مدارس، خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزی ارائه نشده است، به خانواده‌ها بازگردانده شود و ۲۰ درصد به رانندگان اختصاص یابد؛ زیرا رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در این بازه زمانی در وضعیت آماده‌باش قرار داشتند و قراردادهای منعقدشده میان شرکت‌ها، رانندگان و خانواده‌ها همچنان دارای اعتبار بوده است.

سرپرست سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان با بیان اینکه سامانه سفیر مهر بستر اجرایی این فرایند است، اظهار کرد: پس از ابلاغ رسمی مصوبه کارگروه به شرکت‌های حمل‌ونقل، این شرکت‌ها تا سیزدهم خرداد نسبت به تسویه‌حساب با خانواده‌ها اقدام کردند.

وی ادامه داد: بخشی از فرآیند بازپرداخت به دلیل تفاوت در شیوه‌های پرداخت، از جمله پرداخت‌های چکی یا ضرورت تطبیق و بررسی اطلاعات بانکی، زمان‌بر شده است، با این حال شرکت‌های حمل‌ونقل به‌صورت مستمر در حال انجام محاسبات و تسویه‌حساب هستند.

جمشیدیان با تأکید بر نظارت مستمر این سازمان بر اجرای دقیق مصوبه اعلام کرد: تیم‌های نظارتی سازمان حمل‌ونقل مسافر روند بازپرداخت را به‌صورت پیوسته رصد می‌کنند و گزارش اقدامات انجام‌شده به شورای هماهنگی ترافیک استان ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها اطمینان داشته باشند که فرآیند بازگشت مبالغ از طریق سامانه سفیر مهر در حال انجام است و شرکت‌های حمل‌ونقل موظف هستند در چارچوب مصوبات ابلاغی، مطالبات خانواده‌ها را پرداخت کنند.

کد مطلب 6851807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها