به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از بازگشت تمامی خدمات پلیس راهور به روال عادی خبر داد و گفت: خدماتی که در جریان جنگ تحمیلی سوم به‌صورت موقت متوقف یا مشمول تسهیلات ویژه شده بود، اکنون مجدداً طبق روال معمول ارائه می‌شود.

وی افزود: در دوره جنگ، برخی خدمات از جمله تمدید گواهینامه‌ها با تسهیلات ویژه همراه بود و مقرر شد اعتبار گواهینامه‌های مشمول، به‌صورت خودکار تمدید شود، اما اکنون روند ارائه این خدمات به حالت عادی بازگشته است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه برخی مأموریت‌های پلیس راهور در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود، اظهار کرد: رسیدگی به تصادفات، ثبت کروکی و سایر خدمات مرتبط با سوانح رانندگی از جمله وظایف ذاتی پلیس راهور است که حتی در دوران جنگ نیز بدون وقفه انجام شد.

موسوی‌پور خاطرنشان کرد: در طول جنگ نیز افسران پلیس راهور به‌صورت مستمر در صحنه‌های تصادف حضور داشتند و روند رسیدگی به پرونده‌های رانندگی و ارائه خدمات به شهروندان طبق روال ادامه داشت.