رونمایی از کتاب «بهار بلبل» در نوشهر

رحمان زمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در حاشیه مراسم رونمایی کتاب به خبرنگار مهر افزود: این مراسم با هدف پاسداشت ادبیات بومی، حمایت از نویسندگان و پدیدآورندگان محلی، معرفی آثار ارزشمند منطقه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی صورت گرفت.

وی، بر ضرورت تداوم برنامه‌های معرفی کتاب و نقش کلیدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در هدایت و هماهنگی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان تأکید کردند.

کتاب «بهار بلبل» از جمله آثاری است که با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر به بازار نشر عرضه شده و انتظار می‌رود در اعتلای ادبیات محلی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در این شهرستان مؤثر واقع شود.

در این مراسم‌ جمعی از مسئولان، شاعران و هنرمندان انجمن طبری‌سرایان نوشهر شرکت داشتند.