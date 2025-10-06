داریوش قانع رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این همایش با هدف پاسداشت مقام فرهیختگان و چهرههای اثرگذار حوزه فرهنگ، هنر و رسانه نوشهر برگزار میشود و گامی مؤثر در جهت تقویت هویت فرهنگی منطقه است.
وی با اشاره به اهمیت شناساندن مفاخر محلی به نسل جوان افزود در این دوره از همایش چهرههایی همچون ایرج نعیمایی، ولیاله پاشا زانوسی، میثم زندی، علی خزاییتبار و مژده جهانگیری به عنوان چهرههای ماندگار مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر ادامه داد این رویداد به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر، فرمانداری شهرستان نوشهر و با همکاری مؤسسه مستندسازان نسیم آوا برگزار میشود.
همایش روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ در محل هتل آراز نوشهر میزبان علاقهمندان، اهالی فرهنگ و مسئولان محلی خواهد بود.
