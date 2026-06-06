به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی ظهر شنبه در بازدید از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، با قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه در عرصه فرهنگ و هنر اظهار کرد: حوزه هنری به عنوان پرچمدار هنر انقلاب اسلامی توانسته رسالت خود را در بخش‌های مختلف هنری به‌خوبی ایفا کند.

وی با گرامیداشت یاد امام راحل(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، ۱۵ خرداد و دفاع مقدس افزود: تولیدات هنری در حوزه‌های تجسمی، کاریکاتور، گرافیک، نقاشی، خوشنویسی و شعر، ضمن نمایش مظلومیت ملت ایران، عظمت و روح تمدنی این ملت را در مواجهه با ظلم به تصویر کشیده است.

روایت‌گری از خانواده شهدا در فضای مجازی

حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به تولید مستندهایی از خانواده شهدای جنگ رمضان گفت: این آثار بخشی از چهره واقعی دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا با ملت ایران را آشکار کرده است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: تولید آثار فاخر هنری از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی اعلام کرد: یکی از وظایف مهم هنرمندان و فعالان فرهنگی، تولید آثار هنری اثرگذار در تبیین توطئه‌های دشمنان و خنثی‌سازی آن‌هاست.

تأکید بر انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جوان

وی با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور افزود: انتقال معارف انقلاب اسلامی، فرهنگ مقاومت و آموزه‌های ولایت به نسل نوجوان و جوان از مهم‌ترین مأموریت‌های فرهنگی امروز است.

حجت‌الاسلام توکلی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف تصریح کرد: این حضور گسترده، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و نشان داد پیوند مردم و نظام یک پیوند ناگسستنی است.