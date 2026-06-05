به گزارش برنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به حضور مستمر مردم در «صد روز مقاومت و ایستادگی»، این حضور را نشانهای از ایمان، بصیرت و پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
امام جمعه زهک تأکید کرد: نقش مردم در این میدان، همانند نقش سلاح در دوران دفاع مقدس است و حضور آنان در صحنه، عامل اصلی خنثیسازی نقشههای دشمن به شمار میرود.
امام جمعه زهک با بیان اینکه دشمن تلاش دارد با ایجاد دوقطبی و جنگ روانی، وحدت ملی را هدف قرار دهد، افزود: آنچه پیروزی را تضمین میکند، ایمان و انسجام مردم است و ملت ایران با حفظ وحدت، این توطئهها را ناکام گذاشتهاند.
حزب الله بخشی از پیکره مقاومت اسلامی است
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، حمایت از جبهه مقاومت را مورد تأکید قرار داد و گفت: حزبالله لبنان بخشی از پیکره مقاومت اسلامی است و این جبهه، مجموعهای بههمپیوسته و متحد در برابر دشمنان محسوب میشود.
راشکی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و فضاسازیهای رسانهای دشمن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها ایستادگی کرده و ابتکار عمل را در اختیار دارد.
امام جمعه زهک در پایان با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله ۱۵ خرداد، ولادت امام موسی کاظم(ع) و عید مباهله، بر پیوند عمیق هویت دینی و انقلابی مردم تأکید کرد و از برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی در مناطق مختلف شهرستان قدردانی کرد.
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